Kilder til NRK: Guri Melby (V) overtar nedstengte skoler

Den nye statsrådskabelen blir presentert klokken 11 på Slottsplassen.

NRK fikk torsdag opplyst at Guri Melby (V) blir ny kunnskaps- og integreringsminister. Melby skal trolig inn i regjeringen som følge av at Trine Skei Grande onsdag varslet at hun trekker seg, både som statsråd og partileder.

Melby tar da trolig over etter at regjeringen torsdag bestemte å stenge alle landets barnehager, skoler, ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter.

Siden Venstre gikk i regjering i januar 2018 har Melby møtt på Stortinget som vararepresentant for Trine Skei Grande, og sittet i både utdanningskomiteen og finanskomiteen. Fra 2013 til 2015 var hun byråd for miljø- samferdsel i Oslo kommune.

Ny fiskeriminister

Etter det NRK erfarer er det nåværende statssekretær Odd Emil Ingebrigtsen (H) som blir ny fiskeriminister.

Også Dagens Næringsliv erfarer det samme.

Bodøværingen er i dag statssekretær for olje- og energiminister Tina Bru fra samme parti.

Odd Emil Ingebrigtsen er statssekretær i Olje- og energidepartementet. Her fra departementets besøk på energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud for å se nærmere på CCS-piloten til Fortum Oslo Varme. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Overtar for Geir Inge Sivertsen

55-år gamle Ingebrigtsen var leder for Bodø Høyre på 1980-tallet og mangeårig bystyrerepresentant i Bodø. Han var i fem år direktør for Bodøregionens Utviklingsselskap AS (BRUS), men ga seg i stillingen i 2018. Han ble deretter administrerende direktør i Indre Salten Energi (ISE), før han ble statssekretær.

Ingebrigtsen overtar etter at tidligere fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen ba om å få ga av i februar.

Det skjedde etter at det ble kjent at Sivertsen fikk 120.000 kroner i etterlønn som ordfører samtidig som han fikk full lønn som statssekretær.