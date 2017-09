Keven (25): – Feil av politiet å si de skal ta folk

Torsdag skrev Vesterålen Online at det er beslaglagt hele seks førerkort i Vesterålen, og dét bare den siste uken.

Nå varsler politiet mange flere kontroller etter at de i det siste har fått mange meldinger fra folk om råkjøring.

– Vi får bekymringsmeldinger om råkjøring. De kjører for fort i 80- 50- og 30-sone. De råkjører i tettbygd strøk, akselererer, spinner og leker seg, sier politioverbetjent Geir Bendiksen til NRK.

Særlig fra Sortland, Myre og Melbu får politiet meldinger om stygg kjøring, og politiet er bekymret over situasjonen.

– Jeg er redd for at de som kjører i altfor stor fart ikke er i stand til å overvåke trafikkbildet i den farten. Rett og slett frykter vi at de skal kjøre på noen.

– De skal ikke føle seg trygge

Og derfor skal politiet gjennomføre kontroller dag og natt.

– Vi er klar over at det florerer Facebook-meldinger og telefoner når vi har kontroller, og det kan være at noen føler seg trygge, men de skal vite at det er de ikke, det får de se den dagen de sitter der og har mistet lappen, sier Bendiksen til VOL.

– Tror ikke skremsel er veien å gå

25 år gamle Keven Flage fra Myre forstår at råkjøring kan skape farlige situasjoner og at flere nyferske sjåfører liker å tøye grensene og kanskje sjekke hvor nært gulvet pedalen når. Likevel mener han politiet går frem på gal måte for å nå frem til ungdommen.

– De sier at folk ikke bør føle seg trygge, da tenker jeg at det ikke er riktig måte å ta ungdommen på. Alle skal jo føle seg trygge, men når politiet sier de skal ta folk synes jeg det blir feil innstilling, sier Flage.

Flage tror at man snarere bør gå i dialog med ungdommene og møte dem på deres premisser fremfor å sette hardt mot hardt, som han mener det lokale politiet gjør.

– De fleste har råkjørt

Flage er godt kjent med det lokale bilmiljøet og mener det alltid vært en stor kultur, det er mye folk som liker og er interessert i biler.

– Når det gjelder kjørekulturen varierer det nok fra person til person hvordan de kjører etter veiene, men det har jo vært en del råkjøring. Jeg har råkjørt selv tidligere, og det er mange som har gjort det. Jeg tror folk synes det er arti å kjøre fort, innrømmer han.

I dag er det ikke like ofte han er ute, og heller ikke blant dem som trår hardest på pedalene.

Flage tror interessen er noe mange vokser av seg etter hvert

– Situasjonen er alvorlig

De fleste klagene er mot unge bilførere i 20-årene som kjører for fort i sportspregede biler, mener politiet. Politioverbetjent Bendiksen mener situasjonen er så alvorlig at de er ute på veiene nesten døgnet rundt og gjennomfører flere kontroller.

– Jeg ønsker å be førerne om å sette et fokus på dette og skjerpe seg, sier han.