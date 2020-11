Katastrofealarm etter trafikkulykke - syv sendt til sykehus

En mann på 19 år fikk fratatt førerkortet etter en omfattende trafikkulykke på Bøneset utenfor Sortland, onsdag kveld.

Syv er sendt til sykehus i Stokmarknes med forskjellige skadeomfang etter ulykken, men ingen skal etter forholdene være hardt skadd.

Skadeomfanget vurderes fra lettere til moderat skadd, skriver Nordlandssykehuset, som legger til at totalt seks ambulanser kom til ulykkesstedet.

To ambulansehelikopter ble også tilkalt, men ble omdisponert da skadeomfanget ikke tilsa at det var behov for disse. I tillegg rykket to leger ut til stedet.

Kom ut i motsatt kjørefelt

Operasjonsleder for Nordland politidistrikt, Remi Johansen, sier at mange av de involverte skal være i tenårene.

– Vi fikk melding klokken 20:37 om en trafikkulykke. Etter at vi kom fram til stedet så vi at det var tre kjøretøy involvert med til sammen ti involverte personer.

Ifølge operasjonslederen hadde ett kjøretøy stanset for at et annet skulle kjøre ut av veien. Det så ikke et tredje kjøretøy, som ikke klarte å bremse ned.

– Bilen la seg ut i motsatt kjørefelt og kjørte inn i bilen som kom motsatt vei.

Det er så langt ingen mistanke om ruskjøring, men føreren som kjørte inn i bilen, vil få fratatt førerkortet.

Nødetatene på stedet der ulykken skjedde. Foto: Jens Andre M. Birkeland

Mange tenåringer involvert

Til sammen er åtte av de ti involverte mellom 19 og 15 år gamle, bekrefter politiet til NRK.

Nå vil politiet utsette resten av avhørene til i morgen.

– Akkurat nå er vi på sykehuset for å få en siste blåseprøve og ta det fysiske førerkortet og opprette sak på 19-åringen. På stedet er veien åpnet igjen. Det blir nok en del avhør senere, men det er ikke prioritert mer i dag, sier Johansen.

Det er etablert pårørendesenter ved sykehuset. Pårørende bes henvende seg i hovedinngangen, der de blir vist vei til pårørendesenteret.

Sent onsdag kveld skal katastrofealarmen være avsluttet på sykehuset.