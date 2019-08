Mange av forslagene fra publikum er ordførere som står midt i kampen for lokale arbeidsplasser og som har markert seg i nyhetsbildet det siste året. De fortjener honnør. Når vi skal kåre «Tidenes lokalpolitiker» har juryen imidlertid lagt vekt på å trekke fram kandidater som har gjort en solid innsats over tid, og samtidig vært opptatt av at hele etterkrigsperioden skal være representert.

Juryen har også valgt å avgrense utvalget til kandidater som i første rekke har hatt sitt virke i lokalpolitikken. De aller fleste som har markert seg i storting og regjering, la grunnlaget for sin karriere i lokalpolitikken. Det er heller ikke tvil om at politikere som Hanna Kvanmo, Petter Thomassen, Håkon Kyllingmark, Hill-Marta Solberg og Kenneth Svendsen har gjort en stor innsats for Nordland og for sine hjemkommuner gjennom sine sentrale verv. I forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget ønsker juryen imidlertid å løfte fram kandidater som i første rekke har markert seg som lokalpolitikere.