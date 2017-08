Kari måtte krangle med kommunen i to år før hun fikk flytte inn i minihuset

I 2011 fant verdensmesteren i kiting, Kari Schibevaag, drømmetomten ytterst på Justneset i Flakstad i Lofoten.

Kommunen ga klarsignal til bygging og ønsket Kari velkommen til øykommunen, men da hun ønsket å flytte inn minihuset satte kommunen seg på bakbeina.

De to siste årene har vært en kamp mot byråkratiet i kommunen, men nå er løsningen endelig kommet.

– Det er utrolig deilig å få lov til å kunne være inne i huset, sier Kari Schibevaag.

I dag kunne Kari og hunden Truls juble for milepælen de har nådd. Nå er en midlertidig godkjenning på plass for det neste året.

– Det ble en fin bursdagsgave for Truls som feirer 9 år i dag, sier hun.

Hun håper og tror at nå når den midlertidige godkjenningen er på plass, vil det bli lettere å få boligen fullstendig godkjent.

Bursdagsgave: Hunden Truls feirer midlertidig godkjenning og 9 årsdag. Foto: Privat

Tiny house movement Ekspandér faktaboks Skildring av den arkitektonisk og sosial rørsle som frontar det å bu i små hus. Det er ingen sett standard for kva som er eit «tiny house», men eit hus under 46 kvadratmeter er normalt rekna for å vere eit minihus i USA. Interessa for minihus fekk eit oppsving etter finanskrisa i 2008 i USA. Der har interessa synt seg i blant anna tv-program som «Tiny house nation» som syner ulike minihus over heile landet. Også i Canada, Australia, Japan og Storbrittania, blant andre, har interessa for minihus vorte større. Gjerne som eit billigare alternativ på bustadmarknaden.

Den amerikanske trenden har også inspirert to naboer i Sogn og Fjordane, som bor i hvert sitt hus på mindre enn 20 kvadratmeter.

Håper hun får ferdigstilt

I flere år har hun forsøkt å få godkjenning til å flytte inn det innflytningsklare minihuset, men gang på gang har hun møtt motstand fra Flakstad kommune.

– Jeg var i møte med kommunen nokså nylig fordi de hadde mottatt klager om eiendommen. Da ble jeg spurt om jeg hadde startet camping, men jeg har jo måttet bo i teltet og i bilen. De spurte også hvorfor jeg ikke hadde søkt om midlertidig godkjenning, men det har jeg gjort flere ganger, sier hun.

– Nå har byggmestrene mine sendt inn nye tegninger nå, så da håper jeg at det går i orden slik at jeg endelig kan ferdigstille huset, sier Schibevaag.

Verdensmesteren i kiting bygde drømmeboligen under nordlyset i Lofoten. En ombygd container på 30 kvadratmeter er nok, mener hun. Kommunen mener likevel den ikke tilfredsstiller kravene til plan- og bygningsetaten. Foto: Kari Schibevaag

Har lært mye om regelverket

Gjennom arbeidet med godkjenningen av huset har hun lært mye om regelverket, noe som har gjort at hun har blitt en «minihus-nestor» for andre i samme situasjon.

– Jeg kan ganske mye om regelverket nå. Det må gjøres noe med systemet i Norge slik at det blir lettere for dem som ønsker å etablere seg. Jeg holder på å hjelpe ei anna jente her nå som også har lyst til å bygge seg minihus, sier hun.

De fleste rundt henne har vært positive til prosjektet, og støtteerklæringene på e-post har tatt helt av.

– Blant annet er det flere som spør hvordan de skal gå frem. Det er mange som ikke har den største lommeboka, eller ønsker å bruke så mye penger på å bo.

– For rigid regelverk

Flakstad kommune opplyser at søknaden som ble sendt for et år siden var om ferdigattest, ikke midlertidig godkjenning. Sistnevnte er nå innvilget.

Hans Fredrik Sørdal – ordfører i Flakstad kommune. Foto: Martin Losvik

– Jeg har vært for alle typer bygging, og alle typer etableringer i kommunen. Slik situasjonen er i dag er kanskje regelverket for rigid i forhold til hvilke typer boliger som er godkjente.

Han forteller at de er en forvaltende myndighet som kommune og forstår at det kan oppfattes som urettferdig.

– Men det er gledelig at hun nå kan ta bygget i bruk og at det er funnet en løsning på dette. Det må ikke være tvil om at Kari Schibevaag er en stor ressurs i lokalsamfunnet, sier Sørdal.

Ordføreren berømmer innsatsen som er gjort fra den tekniske etaten i Flakstad kommune.

Norge ikke modent nok

Ørjan Arntzen i Lofoten Matpark har satt i gang et forprosjekt for minihus i Lofoten. Han mener årsaken til at ting forblir uavklart er at regelverket er rigid, og at det er manglende kunnskap om minihus i kommunene.

– Kommunene har ikke så mye valg, de må forvalte regelverket som det er. Vårt inntrykk er likevel at regelverket er for rigid og ikke tilpasset de som ønsker å bygge smått. Minihus er fremdeles nytt i Norge, og regelverk tar lang tid å endre, påpeker Arntzen.

Så fort minihus skal kunne registreres som bolig gjelder de samme kravene som for vanlige hus. Dette er regulert i byggteknisk forskrift, som forvaltes av Direktoratet for byggkvalitet.