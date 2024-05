Kåret til Nord-Norges beste KIWI-butikk

Han er kjent for å være en humørspreder, og synger mens han jobber. Nå har Kristian Johansson og medarbeiderne på KIWI Flymuseet fått lønn for strevet og vunnet kåringen av Nord-Norges beste KIWI-butikk.

– Jeg er utrolig stolt og glad, og veldig takknemlig for å dele denne seieren med flere av medarbeiderne mine. Det er en helt fantastisk gjeng, og det er de som gjør jobben hver dag, forteller butikksjef Johansson.

Om noen er flinke til å fremme og styrke gode butikkmedarbeidere, så er det Kristian, står det i juryens begrunnelse.

Søndag ble Kristian kåret til vinneren av Nord-Norges beste KIWI butikk i Telenor Arena.

– Ingen vinner dette alene, vi er et lag – det grønne vinnerlaget! Sammen har vi bygget stein for stein, har fokus og jobber målrettet. I tillegg har vi et fantastisk samhold. Vi har det gøy på jobb, og det smitter over på kundene, forteller Johansson.