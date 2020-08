Karen Hagland får kreftbehandlinga hun har ventet på i to år: – Uvirkelig

Det har vært ei lang ventetid for Karen Hagland på Helgeland.

Hver uke har hun vært nødt å forlate familien og reise til Oslo for å få kreftbehandling.

Lokalsykehuset har nemlig ikke hatt kjølehette, og for Hagland har det vært så viktig å beholde håret at hun har tatt den slitsomme reisen sørover.

– I går fikk jeg beskjeden om at vi starter opp fra mandag. Det er rett og slett uvirkelig. Og jeg er utrolig glad for alle de som har stilt opp for at jeg skal få behandlinga hjemme.

Slipper å miste håret

NRK har flere ganger fortalt om kreftsyke Karen Hagland fra Mo i Rana.

Hver uke i to år har hun brukt to-tre dager på å reise fra Helgeland til Oslo for å sitte med kjølehette på hodet mens hun får cellegift.

Mens det i Norge er mellom 30 og 35 slike hetter, har dette tilbudet bare vært gitt på ett sted i hele Nord-Norge – nemlig Harstad.

Karen Hagland har vært nødt til å reise til Ullevål sykehus for å få kreftbehandling i kjølehette. Foto: Privat foto

Nedkjøling av hårrøttene gjør at kreftpasienter som Hagland slipper å miste håret.

På få uker sist vinter samla Hagland inn 300.000 kroner slik at hun og andre kreftsyke kan få denne behandlinga hjemme på Helgeland.

I en tidligere runde med cellegift mista Hagland håret og det vil hun ikke oppleve igjen. Hun mener det er en manglende forståelse for hvordan det er å miste håret.

– Det er veldig sårt. Håret er så mye mer enn en pryd. Dette handler om livskvalitet og dette er et behandlingsopplegg som alle i hele landet burde få.

Koronaen ga forsinkelser

Allerede i mars var kjølehetta på plass på Helgeland.

På ferie i sommer der familien kommer fra. Samtidig fikk hun kreftbehandling på sykehuset i Haugesund. Foto: Eline Hagland

Men så kom koronakrisa og dermed ble den ikke tatt i bruk.

Dermed valgte Hagland å bo sørpå en periode, for å slippe den risikofylte reisen.

– Jeg har full forståelse for at det stoppa litt opp i Helgelandssykehuset. Vi må alle bidra i dugnaden i forhold til koronaen.

Berømmer stå-på-viljen

Ved sykehuset i Mo i Rana gir de Karen Hagland æra for at kjølehetta nå er på plass og kan tas i bruk fra mandag.

Den nye kjølehetta i Mo i Rana er klar til bruk Foto: Helgelandssykehuset

– To år er lang tid å vente, og vi vil berømme Karen for hennes stå-på-vilje i denne saka. Hun har lagt ned en stor innsats for kreftpasienter på Helgeland, sier enhetsdirektør ved Helgelandssykehuset Mo i Rana, Beate Aspdal.

Aspdal sier det har tatt lang tid å gjøre de nødvendige faglige avklaringene, og få opplæring i bruk av kjølehetta.

– Koronaen gjorde at vi måtte prioritere annerledes i vår, men nå er vi svært glade for å ha både utstyr og rutiner på plass. For de pasientene som ønsker det og som vurderes som aktuelle rent medisinsk, er dette et svært godt tilbud.

Takker alle som har gitt penger

Nå håper Karen Hagland at hun at også andre kreftpasienter kan få glede av kjølehetta.

– Jeg er ydmyk og takker for all hjelp jeg har fått. Og detter det jeg har hørt så er det mange pasienter på Helgeland som er aktuelle for å bruke den.

Familien på sommerferie, Hagland ved Haugesund Foto: Privat foto

Hagland synes ikke hun kan få takka nok de som har bidratt ved støtte og penger for å få det nye tilbudet på plass.

– Frisørsalonger, Bedriftshelsetjenesten, for å nevne noen. Også den lille jenta som ga 30 kroner av ukelønna si. Det er enormt.

– Hva tenker du om tida framover?

– Vi har hatt en fantastisk sommer, barna og jeg. Jeg tar en dag av gangen, rett og slett. Å få være i lag med mine, det er det jeg synes er viktig.