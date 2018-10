Skyssbåt Kingen var på tur mellom Vandve og Solfjellsjøen i Dønna.

På båten befant det seg tre elever som skulle på skolen, i tillegg til seks voksne passasjerer. Like etter at de hadde gått fra kai på Vandve, får kapteinen et illebefinnende, og matrosen må ta over.

Samtidig går passasjerene i gang med livredning, forteller rådmann Tor Henning Jørgensen i Dønna kommune.

– Dette er et lite fartøy, og alle passasjerene får med seg det som skjer. De opplevde dette som dramatisk, selvfølgelig.

Mindre skyssbåt

Matrosen er rutinert, og har mange års erfaring på sjøen.

Men det er litt vind og vanskelig forhold. Det må to forsøk til for å få lagt til kai, ifølge rådmannen.

– Den eldste av skoleelevene hjalp til med å fortøye båten. De to yngste hadde mer åpne reaksjoner, og de blir fulgt opp av helsepersonell og ansatte på skolen.

– Hva slags båt er dette?

– Dette er en mindre skyssbåt som blir brukt som suppleringsfartøy på små ruter. Fartøyet som vanligvis betjener strekningen er ute på verksted, forklarer rådmannen.

Sylvi Barman-Jenssen er utviklingssjef i Barents AS, selskapet som drifter sambandet på vegne av fylkeskommunen.

Hun forklarer at båten som vanligvis trafikkerer sambandet er en bilførende ferge, men at denne er tatt ut for ombygging og skifting av hovedmotor.

– I perioden ferga er ute av drift er det tatt inn reservebåtløsning.

Døde

På kaia i Solfjellsjøen stod ambulanse og ventet, og det kom også et redningshelikopter. Livet til kapteinen stod likevel ikke til å redde.

Rådmannen forteller at passasjerene er preget av hendelsen. De måtte gå forbi den forulykkede, siden utgangen på båten går over brua.

– De som befant seg om bord følges opp, sier rådmannen, som legger til at de skal se på rutinene og hvordan løsningen med tomannsbetjening på båten fungerer.

Sylvi Barman-Jenssen i Barents AS forteller at skoleelevene har båttruen som del av sin daglige skolerute.

– Da blir det at man godt kjenner de som betjener passasjerbåten til daglig. Nå er skyssbåten ført til Sandnessjøen, og får ettersyn.

Det er satt inn fartøy fra annet rederi på strekninga inntil videre.

De pårørende til kapteinen er varslet.