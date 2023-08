Kapskarmo blir helgul: – En fantastisk mulighet

Bodø/Glimt har hentet inn Oscar Forsmo Kapskarmo (23) fra bynabo Junkeren. Grepet blir gjort foran en hektisk høst.

23-åringen blir Glimts andre signering fra Junkeren dette overgangsvinduet.

Det skriver Bodø/Glimt i en pressemelding.

Nyheten ble sluppet dagen før Glimts returkamp hjemme mot rumenske Sepsi Sfantu Gheorghe i conferenceligaens siste kvalifiseringsrunde.

Spissen følger etter Stian Kristiansen og slutter seg i dag til Glimt-troppen, som for øyeblikket forbereder seg til play off-kamp mor rumenske Sepsi torsdag kveld.

Kapskarmo har en fortid fra Mosjøen, men har sist spilt for Junkeren i andredivisjon hvor han har scoret åtte mål på 14 seriekamper denne sesongen. Siden overgangen fra Mosjøen til Junkeren i 2022 har han scoret 28 mål på 38 kamper.

– Det er en fantastisk mulighet for meg, og for å få vise frem kvalitetene mine, sier han ifølge pressemeldingen.

Nå er det i helgult han skal score målene. Onsdag signerte 23-åringen for serielederen i Eliteserien, en kontrakt som strekker seg ut 2024.

– Det er surrealistisk! Når Runar (daglig leder, Junkeren) ringte meg i dag, jeg tror det var i to-tiden, og sa at de hadde akseptert et bud trodde jeg først det var snakk om noen andre klubber, sier Kapskarmo.

Hattfjelldalingen beskriver beskjeden fra sin daglige leder som et sjokk.

– Det var et stort sjokk. Det er utrolig artig, og jeg er klar for å legge ned en solid innsats.

Tidligere i måneden gikk også midtsstopper, Stian Kristiansen, også han helgelending fra Junkeren til Bodø/Glimt.

– Jeg og Stian har fulgt hverandre hele veien. Vi trente sammen i Glimt i fjor også. Det var et lite steg opp. Det går litt fortere på Aspmyra enn i Nordlandshallen for å si det sånn, poengterer han.

Nå blir Aspmyra den permanente treningsbanen, og Kapskarmo er fotballspiller på heltid.

– Jeg gleder meg veldig til å kun fokusere på fotballen fremover. Det blir en helt annen treningshverdag.

Og som helgelending, og dermed nordlending er det litt ekstra spesielt for Kapskarmo å signere for landsdelens flaggskip på fotballbanen.

– Er det én klubb man vil gå til er det jo Bodø/Glimt, og særlig som nordlending. Det er en drøm som går i oppfyllelse, og Glimt man aller helst har lyst til å spille for, sier spissen.

På spissplass i Bodø/Glimt i dag finner du Faris Pemi Moumbagna og Runar Espejord som begge har mye spilletid i Eliteserien i erfarings-banken. Det skremmer likevel ikke Kapskarmo.

– Jeg tror at alle som signerer for Glimt signerer fordi de har lyst til å spille. Nå skal jeg først bli bedre kjent med gruppa, og etter hvert er det et mål å spille seg inn på laget og få spille så mye som mulig, avslutter den fjerde helgelendingen i Glimt-troppen.

Også i Junkeren-leiren er overgangen en gladnyhet.

– At Oscar forlater oss, gjør meg både trist og glad. Trist fordi han er fantastisk, både som person og spiller. Glad fordi Oscar får oppleve sin drøm og klubben får inn midler til å bygge et sterkere fundament. Noe vi må gjøre for å sikre at vi forblir konkurransedyktig på dette nivået, sier daglig leder i IK Junkeren, Runar Bo Eriksen