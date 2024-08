– Det har vært gode perioder med høy varme. Det gjør at de formerer seg veldig fort.

Trond-Arnt Trondsen er på jobb for Rentokil i Bodø. Selskapet som driver med skadedyrkontroll har det travelt for tiden.

Han bøyer seg ned under kundens vask.

– De kan legge hundrevis av egg, slår Trondsen fast. Foto: Tore Gjerløw / NRK

– Her kryr det av fluer. Det svermer godt, slår skadedyreksperten fast.

Invasjonen er et faktum – hva nå?

Gjerne mange utover høsten

Trondsen i Rentokil forteller at de har hatt mange henvendelser fra folk som ønsker å få bukt på flueproblemet.

– Ofte har det skjedd ting når folk har vært på ferie og kommer hjem. Kanskje har de glemt et fruktfat eller noe annet søppel som står igjen.

Da blir det fort mange fluer:

Når problemet virkelig blir stort må Rentokil frem med store feller. Foto: Rentokil

Avdelingsdirektør Mari Steinert ved avdeling for skadedyrkontroll hos FHI sier mange henvendelser til skadedyrfirmaene gir en god indikasjon på omfanget av utfordringer hos folk.

– Det har nok vært et godt år for fruktfluer, bananfluer eller eddikfluer, sier hun og understreker at det likevel er store lokale forskjeller.

Mari Steinert forklarer at fluene har kort utviklingstid og at fort kan bli mange om de har steder å formere seg. Foto: Gyda Steinert

– Når det har vært en lang og varm sommersesong gir det gode forhold for fruktfluene som vi har flere arter av ute i vår natur.

At det har vært et godt flueår trenger ikke være negativt:

At fluene dukker opp innendørs handler om at de blir fristet av overmoden eller råtne deler på frukt og grønt, eller brukte glass med rester av øl eller vin på kjøkkenet.

De kommer vanligvis inn åpne dører eller vinduer, men kan også bli med inn ved høsting av bær eller frukt.

– Da kan det klekke fluer fra noe av frukten som har blitt overmoden for eksempel. Det blir gjerne mange mot slutten av sommeren og høsten.

Rengjør og sett ut feller

I Bodø er Trondsen godt i gang med bekjempingen.

– De tiltrekkes av eddikvannblanding. De setter seg på kanten og går til slutt ned og drukner, forklarer han.

Det blir fort mange fluer hvis forholdene ligger til rette for det. Foto: Rentokil

– Det er helt giftfritt, legger skadedyreksperten til.

Oppskriften er ganske enkel:

1 del vann

1 del eddik

1 dråpe Zalo (for å bryte vannflaten slik at fluene synker)

Et stort angrep tilsier at man bør ha åtte til ti glass i nærheten av kilden.

– Da blir det garantert fangst, sier Trondsen.

Da er fellen på plass. Foto: Tore Gjerløw / NRK

At han befinner seg under vasken er ikke tilfeldig.

– Her bør det vaskes og søppelbøtten må fjernes. Alt som kan være en kilde til mat for fluene må bort. Fjerner man kilden så vil de dø ut av seg selv etter noen dager.

Steinert i FHI utdyper:

– Fruktfluene kan leve lenge og være på vingene rundt i huset etter matkilder å legge egg i. Pass på at frukt og bær settes kaldt, eller ha tette beholdere. Man kan også være forsiktig med å la frukt og grønnsaker ligge fremme på benken, dekke til matsøppelet og passe på at det ikke står fremme slanter i tomflasker eller lignende.

– Å fjerne matkildene for larvene er viktig.

Det kan vært fort gjort å få med seg fruktfluer hjem fra butikken, derfor sier Steinert at det kan være lurt å følge litt ekstra med når man plukker varer. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Det er jo ikke bare fruktfluer som kan være et problem i norske hjem.

– Hva kan man gjøre for å unngå gjestene?

– Det finnes mange insekter i hus. De fleste er tilfeldige gjester som har forvillet seg inn utenifra, svarer Steinert og legger til at de fleste ikke vil overleve.

– Det er for tørt og de vil ikke finne mat å overleve på.

Men:

– I andre tilfeller kan man få insekter inn som regnes som skadedyr, hvor man aktivt må gjøre noen grep for å få de bort. Generelt er godt renhold viktig, i tillegg til regulering av fukt og eventuell tetting for å holde insektene borte fra hus og hjem.