I dag er det ingen krav om nødpeilesender ombord i fiskebåter under 15 meter som driver fjordfiske, men når uhellet først er ute blir redningsarbeidet vanskeligere med båter som ikke har utstyret montert.

– Det er noe av det verste vi kommer borti. Har man mangelfulle data, er det å finne ut hvor folk er, det største problemet, sier redningsleder Tore Hongset ved Hovedredningssentralen Nord-Norge.

Sist søndag skjedde de to havariene så raskt at fiskerne om bord ikke fikk tid til å sende ut nødmeldinger.

Ren flaks gjorde at noen ble urolige for den ene båten og ba om hjelp til å finne den. I dette søket ble båt nummer to oppdaget ved en ren tilfeldighet.

– Ville gjort arbeidet mye lettere

Båten søket startet med, fant de aldri igjen. Etter flere timers leting fant redningshelikopteret den savnede fiskeren liggende i sjøen.

– En nødpeilesender vil gjøre dette mye lettere. Den gir en posisjon der den går av. Da får vi en posisjon som viser hvor de er, i tillegg får vi informasjon om hvilken sender som har gått av for å finne bakgrunnsinformasjon om båten, sier Hongset.

En nødpeilesender koster fra noen tusenlapper og oppover, men den kan være en billig livsforsikring den dagen det trengs.

– Noen tenker kanskje økonomi og at det blir for mange forskjellige dyre ting å ha om bord i fartøyet. I bunn og grunn handler det om egen sikkerhet, og da er det en god forsikring å ha med seg utstyr som rekker nærmeste redningssentral, sier han.

– Ingen planer om endringer i krav til nødpeilesender

Omtrent 11.000 yrkesfartøy er registrert i Norge, av disse er omtrent 6.600 fartøy utstyrt med nødpeilersystemet EPIRB (Emergency Position-Indicating Radio Beacon).

Kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet sier at det i den konkrete saken er uvisst om forlisene skjedde i fartsområdet for fjordfiske eller kystfiske. Derfor er det også uklart om hvorvidt fartøyene er pålagt å ha montert utstyret.

– Per i dag har vi ingen konkrete planer med tanke på endring av krav til nødpeilesender for fartøy under 15 meter. Kravet til nødpeilesender gjelder fra og med fartsområdet kystfiske og er uavhengig av byggeår og lengde, sier Aarhus.

NRK kom tidligere i dag i skade for å melde at kravet ikke gjelder for kystfiske, men det gjør det altså.