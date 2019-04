1. juli overtar Babcock driften av alle ambulansefly i Norge.

Det svensk-britiske selskapet vant kontrakten gjennom anbudskonkurransen i juni 2017. I ryggen har de industrigiganten Babcock International med hovedkontor i London, som leverer luftambulansetjenester i 14 land.

Så godt som alle de 100 ambulanseflypilotene i Lufttransport har sagt ja til å gå over til den nye operatøren.

Men de trenger opplæring, fordi Babcock bruker en annen og kraftigere versjon av den samme flytypen som Lufttransport bruker til luftambulanseoppdrag.

I vinter har Babcock kjøpt fri piloter som skulle vært på vakt på Lufttransport sine baser i Norge, for å sende dem på kurs i den nye flymaskinen de skal jobbe på i Babcock.

Babcock har satt inn egne fly og piloter på basene, mens pilotene i Lufttransport har vært på kurs.

– Opplæringen ikke god nok

Babcock vil sette inn 11 nye fly i tjenesten. Ett av dem er et jetfly som kan frakte mer personell og utstyr, og som spesielt vil styrke beredskapen på Svalbard. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Nå mener Lufttransports Flygerforening, hvor pilotene er organisert, at opplæringen ikke er god nok. I januar sendte pilotene enn bekymringsmelding på 22 sider til Luftfartstilsynet.

Tre måneder før pilotene skal frakte pasienter i de ny flyene er det bare om lag 20 prosent av pilotene i Lufttransport har nå gjennomført opplæringen.

Denne uka ble all opplæring stanset fordi pilotene mener den har flere mangler. Blant annet mener pilotene at terningsopplegget strider med regelverket og har for kort varighet.

Pilotene nekter å delta på ytterligere opplæring, før Luftambulansetjenesten HF og Luftfartstilsynet kan presentere et opplegg de kan godta.

Luftfartstilsynet: – Opplæringen god nok

Helseminister Bent Høie er kjent med at Lufttransports Flygerforening mener at opptreningstilbudet til Babcock ikke er godt nok. Foto: Jørn Tveter / NRK

Det er Luftfartstilsynet som godkjenner opplæringen av piloter i Norge, og tilsynet står fast på at opplæringen til pilotene som skal jobbe i Babcock er god nok.

Tirsdag var pilotenes bekymringsmelding tema på et møte mellom Luftambulansetjenesten HF, Babcock og Luftfartstilsynet deltok.

I dag møter helseforetaket pilotene på et nytt møte i Oslo i håp om å finne en løsning på floken. Helseminister Bent Høie er informert om møtet i dag.

– Jeg er informert om at Babcock har invitert pilotene til et møte for å diskutere disse forholdene. Luftambulansetjenesten HF vil følge opp saken nøye, og vurdere hvorvidt de kan bidra til å finne en konstruktiv løsning for alle parter, sier han til NRK.

Risikerer å stå uten piloter

Dersom ikke opplæringen av pilotene som skal jobbe i Babcock gjenopptas, risikerer Babcock å stå uten nok piloter når de overtar tjenesten 1. juli. Da kan vi ha en ny luftambulansekrise i Norge, som rammer pasienter som trenger transport til sykehus.

Det kan vi ikke risikere, mener stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap).

– For oss er det avgjørende at det er nok piloter fra 1. juli. Det betyr at man må ha tilstrekkelig trening på de nye flyene som kommer, sier helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol i Arbeiderpartiet. Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

– Helseministeren er ansvarlig for at tryggheten er på plass. Når Stortinget behandlet denne saken i fjor vår gjorde man en rekke flertallsvedtak, og det er Bent Høies ansvar at de blir fulgt opp.

Helseministeren sier til NRK at opplegget rundt treningen er primært et forhold mellom Babcock som ny operatør og deres kommende piloter.

– Treningsopplegget er tidligere godkjent av Luftfartstilsynet. Jeg merker meg at tilsynet i dag har gått ut og uttalt at treningsprogrammet oppfyller kravene i regelverket fullt ut, sier Høie.