Kan få flertall for utredning

Partileder i Ap, Jonas Gahr Støre, kan være ett skritt nærmere flertall for konsekvensutredning av Nordland VI. Ifølge en undersøkelse gjort av Kyst og Fjord, svarer bare fire av 39 delegater fra Nord-Norge til Aps landsmøte at de vil stemme mot kompromissforslaget. Det betyr at tre av fire er for utredning av havområdet utenfor Røst, før landsmøtet om knappe to uker.