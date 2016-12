Kan bli Nord-Norges lakseterminal

Når Narvik flyplass legges ned over nyåret, er plasseringen ideell for et storslakteri og for å få lastet over laks på jernbane og båt. – Det vil være en optimal lokalisering for lakseprodusenter fra Salten i sør, og til Midt-Troms i nord, inkludert Lofoten og Vesterålen, sier Jørn Eldby, administrerende direktør i Sintef Nord til kyst.no.