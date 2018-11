Kan bli nestleder i KrF: – På tide med en dame fra nord i partiledelsen

Det er fylkeslederen i Telemark, Erik Næs, som overfor NRK trekker fram Noresjø som en god kandidat til nestledervervet dersom en av dagens nestledere rykker opp og blir partileder.

– Den nye ledelsen må gi gjenklang i hele partiet og i hele landet. Jeg mener Ingelin Noresjø er en sterk nestlederkandidat. Hun er dyktig og samlende, og blir lyttet til av mange, sier Næs til NRK.

Det er fylkesleder i Telemark, Erik Næs, som har lansert Noresjø som nestlederkandidat. Foto: Julie Anda Hovland / NRK

Grunnen til at debatten kommer opp nå, er at nåværende partileder Knut Arild Hareide har varslet at han trekker seg som leder når partidemokratiet i KrF eventuelt godkjenner en fremforhandlet regjeringsplattform med dagens regjering.

Noresjø svarer at hun i en situasjon der KrF vil trenge en ny nestleder, vil stille seg til rådighet dersom partiet ønsker det.

– Det er veldig hyggelig å bli fremhevet av Erik Næs. Men jeg synes egentlig det her er litt pinlig å snakke om, for jeg er ikke noe glad i å fremme meg selv, legger hun til.

Hun understreker også at dette ikke er noen kampanje fra hennes side, og at det ennå er kort tid siden hun fikk vite om forslaget.

Trygt plassert i sentrum

Noresjø ønsker å være en samlende «rød-gul-blå»-person, og sier det vil være viktig at partiet samles etter veivalget som splittet KrF i høst. Selv var hun rød delegat under det ekstraordinære landsmøtet 2. november.

– Det gjør meg nesten mer motivert. Jeg er trygt plassert i sentrum, og har sagt jeg kan leve med begge utfall. Nå må jeg vise at jeg mener det. Jeg har grått mine modige tårer, men nå er jeg klar for å gå videre.

Noresjø sier mange kjente at de tapte et retningsvalg, og håpet på et annet utfall da det på landsmøtet ble bestemt at KrF skulle søke regjeringsmakt med høyresiden. Som en eventuell nestlederkandidat håper hun at hun kan være en stemme for de verdiene og stemmene som representerte det synet.

Politikk man ikke forbinder med KrF

I dag er det ingen i ledelsen i partiet fra Trøndelag eller Nord-Norge. Hvis Noresjø blir nestleder, ønsker hun på vegne av partiet å bli en stemme for dem som kjenner at de ikke er representert på Stortinget.

– Jeg mener det er viktig å fokusere på en del politikkområder man ikke forbinder med KrF. Menneskeverd og familiepolitikk er veldig viktige saker for meg, men jeg mener samtidig det er viktig å breie ut KrFs politikk.

Noresjø trekker frem distriktspolitikk, landbruk, fiskeri, næringsliv og forsvar som områder hun ønsker at partiet i større grad skal vie politikken til.

Hun tror også at KrF etter veivalget kanskje har et større behov for at flere deler av landet er representert i ledelsen.

– Ikke alt ser ut som det gjør i Oslo, eller i de deler av landet der KrF tradisjonelt står sterkere. Vi ønsker å posisjonere Nord-Norge, og jeg synes jo det kan være på tide at det kommer en dame fra nord i partiledelsen, så ærlig kan jeg jo si det.