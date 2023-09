Kan bli maktskifte i Evenes

Evenes tverrpolitiske liste og Arbeiderpartiet går mot fem mandater hver i kommunestyret. Det gjenstår bare fintelling i kommunen.

Spørsmålet da er hvem som får ordføreren. I dag er det Ap og Terje Bartholsen som har ordførervervet.

– De må ha med seg fire mandater til. Det finner man ikke hos ett parti, men man kan finne det hos kombinasjonen Høyre og Frp. Det gjør at jeg har litt mer troen på at Evenes tverpolitiske liste, Høre og Frp danner et flertall, enn at vi får et flertall som utgår fra Arbeiderpartiet, Sv og Sp, sier politisk kommentator Eivind Undrum Jakobsen.

Han får støtte fra AN-kommentator Stein Sneve:

– Jeg tror den tverrpolitiske lista kan tenke seg et skifte, og jeg tror det er dårlig nytt for Terje Bartholsen (Ap).