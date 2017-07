Kan bli kø etter ulykke på E6

Det er ukjent hvor mange som oppholder seg i bilen som er involvert i et trafikkuhell i Hamarøy, opplyser politiet. – Bilen har kjørt av veien og lå i grøfta, men har kommet seg opp av veien og ligger på siden. Den sperrer begge kjørefelt, og erfaringsmessig vet vi at det kommer til å bygge seg opp kø i begge retninger her. Nødetatene er ikke på stedet ennå, det tar litt tid å komme frem, sier operasjonsleder Tommy Bech i Nordland politidistrikt til NRK.