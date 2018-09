Kan bli den første helnorske raketten som når verdensrommet

At en norsk rakett, produsert, designet og utviklet i Norge skal skytes opp, har aldri skjedd før, og i neste uke forlater raketten Andøya Space Center med retning verdensrommet.

Ingeniører har jobbet kontinuerlig med prosjektet Nucleus siden 2010, og ser endelig mulighet til å kunne fullføre prosjektet.

Ingeniører har jobbet med Nucleus siden 2010. Sjefingeniør Adrien Boiron tror dette vil gi muligheter for å utvikle større raketter i fremtiden. Foto: Nammo

– Denne oppskytningen markerer at det er den første norske raketten som kan nå verdensrommet, forteller sjefingeniør for prosjektet, Adrien Boiron.

Nucleus-raketten, som er en hybridrakett, er en helt ny rakettype som er designet fra bunnen av og bygget i Norge.

Fakta om Nucleus-raketten Ekspandér faktaboks Blir den første helnorske sonderakett som skal nå verdensrommet.

Det er Nammo som har laget raketten og Andøya Space Center som står for nyttelasten.

Nucleus skal skytes opp fra Andøya Space Center i uke 39, i tidsrommet 24. til 28. september 2018.

I denne første oppskytingen skal Nucleus opp til 100 kilometers høyde med en nyttelast på 45 kilo.

Hybridraketten bruker en kombinasjon av fast og flytende brensel og er mye mer miljøvennlig enn andre rakettyper. Nucleus danner kjernen i et nytt system av små bæreraketter.

Disse bærerakettene skal skyte opp småsatellitter, det vil si satellitter på mellom 50 og 150 kilo. Dette er et stort og voksende marked globalt, både av offentlige og kommersielle aktører.

Norsk Romsenter støtter utviklingen av Nucleus gjennom den europeiske romorganisasjonen ESAs frivillige programmer, som Norge er med i. Kilde: Norsk Romsenter

Skal kryssen «grensen» til verdensrommet

Målet er å nå 100 kilometer og dermed krysse «grensen» inn til verdensrommet. Dermed blir det den første helnorske raketten til å nå verdensrommet.

– Dette er en demonstrasjonsrakett som vil kunne gi oss muligheter til å videreutvikle og skalere opp til større raketter i fremtiden, forteller Boiron.

Avhengig av været

Alt er avhengig av været og ingen vet derfor nøyaktig når det skal skje, men planen er at utskytingen skal skje i tidsrommet 24. til 28. september.

Det er Nammo som har laget raketten.

– Om vinden blir for sterk og for uforutsigbar, kan det sette oppskytingen i fare, forteller kommunikasjonsrådgiver Thorstein Korsvold for Nammo AS.

Slik er det planlagt at raketten skal se ut. Foto: Nammo

Om det blir en vellykket oppskyting eller ikke, kommer nok ikke til å ha noe å si for planene videre.

– Vi får nok en ekstra «boost» om det blir vellykket. Men planen er uansett å satse videre, bygge større raketter og skalere opp konseptet. Nå i første omgang er målet å sende opp den første helnorske raketten noensinne fra Norge, forteller Korsvold.

Korvold håper dette vil kunne gi nye muligheter på Andøya, der kommunens viktigste arbeidsplass, forsvarets flystasjon, er blitt vedtatt nedlagt.

Kan bli stor aktivitet

Oppskytningen kan potensielt bety flere hundre satelittoppskytinger de kommende årene.

– Det vil kunne bli stor aktivitet på Andøya fremover. Det er per nå det eneste oppskytingsstedet i Europa som er aktivt. Det vil derfor naturlig føre til økt aktivitet og flere arbeidsplasser, tror Korsvold.

Andøya Space Center er lokalisert i Oksebåsen på Andøya, som ligger 5 kilometer sørvest for Andenes i Andøy kommune.

Den første raketten fra Andøya het Ferdinand 1, og ble skutt opp 18. august 1962 for å studere den polare inonosfæren.

Mest oppmerksomhet fikk rakettskytefeltet 25. januar 1995 da en nordlysrakett holdt på å skape full atomkrig.