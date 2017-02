Kampflyet F-35 fell i pris

Grunnprisen for dei nye amerikanske jagarflya som skal leverast i 2018, har falle med sju prosent sidan i fjor, til 94,6 millionar dollar per fly. Prisen gjeld seks fly som skal leverast i 2018, og prisen er no 60 prosent lågare enn då produksjonen starta.