– De fleste som bor i Brønnøy er klar over at kalken fra Velfjord er med på å glanse magasiner, men kanskje ikke resten av landet, sier daglig leder Raymond Langfjord.

Tenk at råstoff som er produsert i Nordland, blir brukt av flere millioner mennesker over hele verden. Vi har reist rundt i fylket til tre forskjellige industrier for å høre hva deres bidrag til verden er, reisen kaller vi «Uten Nordland Stopper Verden».

Konsumeres av millioner

STÅLKONTROLL: – De fleste i Brønnøy er klar over hva slags produkter kalken fra Velfjord er med i, men jeg tror ikke resten av landet har en aning, sier daglig leder Raymond Langfjord. Foto: Yasmin Hadafow

Kalken fra Velfjord er en del av hverdagen til mange millioner mennesker i Europa. Råstoffet blir nemlig gjort om til et flytende fyllstoff som kalles «hydrocarb», som brukes i papirindustrien. Og hvordan en kalkstein blir til noe man glanser magasiner med, er ikke så lett å forstå.

– Derfor har vi åpen dag én gang i året der vi viser folk rundt og forklarer hva kalken brukes til. Det har vært veldig stor interesse fra lokalområdet som har gitt gode tilbakemeldinger, men det er ikke alle som forstår prosessen.

Prosessen er innviklet og det skal være ekstremt nøysomhet for å få det rette produktet.

– Urenheter som ei fyrstikk på et lass med 60 tonn, er nok til at hele lasset må vrakes. Så nøyaktig må det være med tanke på renslighet, sier Raymond.

FØR/ETTER: Til venstre ser vi kalksteinen før den er prosessert til «hydrocarb». Foto: Yasmin Hadafow

Fra stein til glanshet

Mineraler tilsettes i papiret av to grunner. Det ene er for å forbedre trykkegenskaper, som hvithet, lysstyrke, ugjennomsiktighet og glans. Det andre er for å redusere produksjonskostnader da framstilling av trefibermasse er energikrevende.

En annen konsekvens av dette er også at magasinsidene blir vanskeligere å få fyr på.

– For eksempel kan magasiner som KK, Nathional Geographic, VG og Dagbladets’ magasiner og reklameblader inneholde opptil 50% mineraler som både fyllstoff og bestrykningsmiddel. Det er derfor du ikke kan tenne opp med disse i ovnen, forklarer geolog Ingjerd Bunkholt i Norsk Mineral AS.

