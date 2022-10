I 1960 holdt verden pusten da et spionfly fra USA ble skutt ned over Russland.

U2-flyet var på tokt for å avdekke Sovjetunionens hemmelige atomvåpen – og skulle landet i Bodø.

Sovjetunionens mektige leder Nikita Khrusjtsjov ble rasende da han forsto at Norge ble brukt av erkefienden USA til å overvåke dem.

Nå truet han med å slippe atombomber over lille Bodø.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Spionflyet i Bodø».

En vekker for Norge

Det gjorde heldigvis ikke Khrusjtsjov.

Men U2-affæren ble likevel en vekker for Norge.

Og i etterkant var det naturlig å spørre: Visste norske myndigheter at USA drev spionasje fra norsk jord og dermed utsatte landet for en sikkerhetsrisiko?

Var det i det hele tatt mulig at USA kunne holde seg med en hemmelig spionbase bemannet med amerikanske soldater på en norsk flyplass uten at norske myndigheter visste noe som helst om hva de drev med?

En av dem som er egnet til å svare på det, er historiker Karl Kleve. Til daglig er han konservator ved Norsk Luftfartsmuseum.

Kleve forteller at den norske regjeringen hadde gitt amerikanerne lov til å bruke U2 fra Bodø til rekognoseringstokt. Men da utenfor sovjetisk luftrom.

Men i Stortinget like etter forklarte utenriksminister Halvard Lange at han ikke kjente til at U2 skulle lande i Bodø.

Fra militært hold sa sjefen for hovedflystasjonen at noe slikt fly ikke har vært meldt til Bodø, og at han i det hele tatt ikke hadde sett et U2 på flyplassen noen gang.

Men så innrømmet amerikanerne spionasjen – helt uventet. President Dwight D. Eisenhower holdt selv pressekonferanse. Han tok ansvaret for alle U2-flyginger og innrømmet at han har gitt ordren om å samle informasjon om motstanderen, på alle gjennomførbare metoder.

I stortinget forklarte utenriksminister Halvard Lange at han ikke kjente til at U2 skulle lande i Bodø.

– Men så kommer Eisenhower og innrømmer at det var et etterretningsoppdrag. Det setter utenriksministeren i trøbbel, siden han har sagt at han ikke kjenner til landing av U2 i Bodø. Enten har han løyet til Stortinget som er en stor synd, eller så har han ikke peiling på hva som foregår og blir lurt av amerikanerne.

Karl Kleve er ved Norsk Luftfartsmuseum i Bodø. Få vet mer om US-affæren enn ham. Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Visste ikke

Statsminister Einar Gerhardsen klarte etter hvert å overbevise russerne om at regjeringen ikke visste om den planlagte U2-landingen 1. mai.

Men han måtte da innrømme at de ikke hadde kontroll på sin egen flyplass.

En utredning ble satt i gang for å få svar på et par viktige spørsmål.

– Hva hadde vi gitt amerikanerne tillatelse til? Hvem var involvert? Det endte i skittkasting i Forsvaret. Til slutt kommer de ikke videre. Ingen får skyld og ingen blir pekt på som syndebukk. Det er kanskje ikke vits å rote for mye i dette med tanke på forholdet vårt til USA. Heller ikke media er veldig interessert i grava for dypt, konkluderer Kleve.

Nikita Khrusjtsjov og Einar Gerhardsen går sammen. Foto: Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bib

Men hva tror han egentlig selv?

Ifølge Kleve er det mye som tyder på at hverken Einar Gerhardsen eller noen andre i regjeringen visste hva amerikanerne egentlig holdt på med.

Han forklarer:

– Norske myndigheter var involvert i U2-flyene to ganger. Først da U2-flyene var stasjonert i Bodø i 1958 – og så to år senere.

I januar 1960 spurte CIA om de kunne få komme tilbake og opprette en midlertidig base i Bodø, slik som i 1958.

Denne forespørselen ga etterretningssjef Vilhelm Evang videre til sine overordnende i Forsvaret. Den ble brakt videre til forsvarsminister Nils Handal som brakte det inn i regjeringens sikkerhetsutvalg, hvor statsminister Einar Gerhardsen og utenriksminister Lange satt.

Svaret fra regjeringen var ja. Betingelsen var at amerikanerne holdt seg til internasjonalt farvann.

– Norge ville ikke ha noen gjentagelse av det som skjedde med den siste flighten med U2 i 1958. Den hadde, i stedet for å fly tilbake i Bodø, skåret inn over finsk luftrom, flydd parallelt langt den finsk-sovjetiske grensen og gjort en liten manøver inn mot Leningrad for å fremprovosere russiske reaksjoner, sier Kleve.

– Amerikanerne lovte at det ikke skulle skje igjen.

Overraskende

Avtalen med amerikanerne i 1960 var at det skulle komme ett eller flere U2-fly til Bodø på et eller annet tidspunkt for å fly tokt. Amerikanerne kunne ikke si når, det var avhengig av vær og vind også videre.

– Hva visste Einar Gerhardsen og regjeringen om amerikanernes planer, tror du?

– Det er ingen offisielle dokumenter, som jeg kjenner til, som viser at regjeringen visste. De hadde vært klare på at dette kun gjaldt internasjonalt farvann.

– I så fall måtte Gerhardsen fått en muntlig beskjed over bordet, men det er det ingen grunn til å tro. Gerhardsen var veldig opptatt av å holde spenningsnivået så lavt som mulig med russerne.

– Vi må også huske at Gerhardsen var den første leder fra et Nato-land som dro til Sovjetunionen for å hilde på Khrustsjov. At Gerhardsen med åpne øyne skulle tillate et prosjekt som kunne rive ned alt han hadde forsøkt å bygge opp – det er ikke sannsynlig.

Les også: 60 år siden U2-krisen: Da Bodø sto i fare for å bli utslettet

Gjorde tabbe

Men statsministeren gjorde det heller ikke enkelt for seg selv i tiden etterpå.

– Gerhardsen gjorde en tabbe ti år senere – i intervju med NRK og Sverige radio – og påsto at han ikke kjente til U2 i det hele tatt – det var bare tull.

– Var det naivt av regjeringen å tro at amerikanerne ville respektere russisk luftrom?

– Ja, kanskje. Men jeg tror heller det var overraskende at CIA var villige til å gå så langt. Dette var kontroversielt og omdiskutert også i USA, svarer Kleve.

Men selv om ikke Gerhardsen og regjeringen visste noe, så var det kanskje andre i Norge som gjorde det?

1. mai 1967 i Oslo. Einar Gerhardsen holder tale på Youngstorget. Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bib

Graderte dokumenter

NRK-programmet «Spekter» presenterte i 2007 et strengt hemmelig CIA-dokument som da var blitt frigitt.

Dokumentet tyder, ifølge militærhistorikeren Chris Pocock, på at norske myndigheter visste om at USA spionerte fra norsk jord i årene rundt 1960.

– Det virker klart av dokumentet at daværende sjef for norsk etterretningstjeneste, oberst Vilhelm Evang, skulle informeres om at U2-flyene som tok av fra Bodø flyplass, skulle gjøre ulovlige spiontokter over sovjetisk luftrom, sa Pocock i programmet.

Kleve utelukker heller ikke at Evang visste.

– Den eneste som kan ha visst, er etterretningssjef Evang. Han hadde direkte kontakt med amerikanerne. Men han sa i sine rapporter etterpå at han ikke visste noen ting.

Kleve har forsøkt å finne svar i norske arkiver, men har ikke kommet noen vei videre.

Selv i dag, mange tiår etter U2-affæren er ikke den norske etterretningstjenesten sine arkiver avgradert. Norge har av de strengeste reglene når det gjelder varighet av hemmeligstempling.

Hvem som tillot eller visste er det ikke noe sikkert svar på.