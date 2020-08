Julie ble kastet av flyet fordi hun ikke hadde med seg ledsager

Det var mandag at Julie Thobroe Anda skulle sette seg på flyet fra hjembyen Trondheim til Sola lufthavn i Stavanger.

Anda gledet seg til å komme tilbake til folkehøgskolen på Vestlandet, og fant seg til rette i flysetet.

Etter en stund kommer faren hennes inn i kabinen og sier at datteren ikke får bli med flyet likevel.

Anda har funksjonsnedsettelsen cerebral parese. Kapteinen ved SAS-flyet skal ikke ønsket å ha henne med på flyvningen uten ledsager ombord. Og i de tilfellene det påkrevd med ledsager, er det ikke nødvendigvis så enkelt å finne.

Dette til tross for at hun har flydd gjentatte reiser med kun behov til og fra flyet.

Mandag la hun ut dette innlegget på sin Facebook-side:

I dag fikk jeg en skikkelig påminnelse om det å være annerledes, for i dag ble jeg kastet ut av flyet. Tårene rant. Jeg... Publisert av Julie Thobroe Anda Mandag 24. august 2020

«Dette var å miste en frihet»

Innlegget har fått mange kommentarer og delinger.

I innlegget gir Julie Thobroe Anda uttrykk for at hun ble minnet på det å være annerledes.

– Dette var å miste en frihet, kanskje den største friheten jeg har. Jeg glemmer aldri den sterke følelsen av frihet og likhet som jeg hadde første gang jeg fløy alene.

– De kan bare ikke hive meg av et fly når jeg har kjøpt billett og de vet at jeg har CP og er avhengig av hjelp til å gå, skriver hun i innlegget.

– Har reist samme strekning tidligere

– Hun har reist denne strekningen sju ganger frem og tilbake. Som vanlig fulgte vi henne inn i flyet, sier far Torgeir Anda.

Denne gangen var det et litt mindre fly og en annen operatør som fløy på vegne av SAS.

Den aktuelle ruten ble operert av Cityjet.

Far Torgeir Anda sier han er overrasket over situasjonen ettersom datteren har tatt samme flyreise flere ganger tidligere uten assistent ombord i flyet. Foto: Privat

– Mens jeg ventet i bilen som kjører inn til flyet med rullestolen, prates det på utsiden. Så hørte jeg at kapteinen hadde bestemt at hun ikke fikk være med fordi hun ikke er i stand til å klare seg selv om noe skulle skje.

Faren sørget for å ta bilder av datteren i flysetet.

Faren sier at han ble truet med anmeldelse på grunn av bildene han tok, men han nektet å slette bildene.

NRK har sett en e-post fra SAS som bekrefter at familien hadde booket assistanse til flyet på forhånd.

SAS: – Vi beklager

Pressesjef i SAS, John Eckhoff sier til NRK at han ikke har vært i kontakt med alle involverte enda, men at det basert på det han vet så langt dreier seg om en beklagelig misforståelse.

Pressesjef i John Eckhoff omtaler hendelsen som en beklagelig misforståelse. Foto: SAS

Han presiserer at det er kapteinen som har det endelige ansvaret for sikkerheten til passasjerer og mannskap på enhver flyvning.

– Vi har sterkt fokus på universell utforming og vil at alle skal føle seg velkomne når de reiser med SAS. Vi må bare beklage at denne situasjonen ble som den ble og vil gjøre vårt beste for at hennes neste reise med SAS blir en bedre opplevelse.

SAS bekrefter at den aktuelle flyvningen ble gjennomført av Cityjet som flyr enkelte av selskapets strekninger ved behov.

Likevel sier han at publikum skal kunne forvente den samme kvaliteten på reisene som en hvilken som helst annen reise med flyselskapet.

– Det er beklagelig at hun fikk den opplevelsen hun hadde. Nå skal vi gjøre vårt beste for at hennes neste reise med SAS blir bedre. Vi ønsker at alle skal føle seg velkommen når de reiser med SAS.

Handicapforbundet: – Helt klart en diskrimineringssak

– Jeg tenker at dette helt klart er en diskrimineringssak. I dette tilfellet viser det at funksjonshemmede blir rammet i mye større grad enn andre, sier Kirsti Elise Fosshaug som er leder i Handicapforbundet Nord-Norge.

Hun har selv sett posten fra Anda og forteller at hun ble sint da hun leste innlegget.

Leder i Norges Handikapforbund i Nord-Norge, Kirsti Elise Fosshaug mener hendelsen er pinlig og trist. Foto: SAFO/NHF Nord-Norge

– Det handler om tillit til at denne unge damen vet hva hun gjør. Det tror jeg faktisk. Hun hadde nok ikke reist av gårde uten at hun klarte seg selv.

Hun trekker spesielt frem at Anda hadde kommet seg vel frem til flysetet før hun fikk kontrabeskjeden.

– Det er både pinlig og nedverdigende. Det hjelper ikke med en beklagelse i ettertid. Det blir som om du krøller sammen et papir du retter ut igjen - og håp–r det ikke er noen skrammer på det.

Tirsdag 25. august fikk Julie Thobroe Anda likevel plass på en ny SAS-avgang og har etter det NRK kjenner til kommet seg dit hun skulle. Foto: Privat

Far Torgeir Anda mener det er utilbørlig at datteren hans ble hentet ut av flyet uten så mye som en unnskyldning.

– Hun ble forskrekket og veldig lei seg. Hun er ei jente som ikke liker at det blir så mye oppstuss om at hun har CP. Som hun sier: «de tok fra meg friheten jeg har hatt med å kunne reise alene».

NRK gjør oppmerksom på at Julie Thobroe Andas mor, Grete Thobroe, er ansatt i NRK Trøndelag.