Julie Brodtkorb: – Det grønne skiftet har sklidd inn i en fantasiverden

– Regjeringens klimapolitikk vil «slå av lyset» i store deler av vinternasjonen Norge, mener Julie Brodtkorb, administrerende direktør Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Brodtkorp kan nesten ikke tro at regjeringen vil forby dieseldrevne maskiner fra 2035. Det skriver hun i en kronikk i magasinet Byggeindustrien under tittelen: «Naivt og skremmende om elektrifisering».

– Som administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund har jeg, sammen med våre medlemmer, gått i spissen for det grønne skiftet. Men flere av forslagene i Grønn Bok ser ut til å være designet av mennesker veldig, veldig langt unna den norske virkeligheten.

Brodtkorp mener det er fullstendig urealistisk å forby dieseldrevne anleggsmaskiner. For det første fordi det norske veisystemet krever noen av verdens tyngste og kraftigste anleggsmaskiner både i bygge- og driftsfasen.

For det andre fordi det verken vil finnes maskiner eller ladestasjoner som kan holde Saltfjellet eller Dovrefjellet åpent under tøffe klimatiske forhold.

– Det er trist at det grønne skiftet har sklidd inn i en fantasiverden. Det er nesten så man ikke tror hva man leser, når man side for side går gjennom regjeringens Grønn Bok 2024. Her varsles det forbud og reguleringer som vil gjøre vinterveiene i Norge om til gjensnødde skavler og stoppe livsviktige ferdselsårer i hele landet, skriver Brodtkorp.

