– For meg handler det om å gjøre noe for andre. Skape noe, og se at andre finner glede i det jeg har bidratt med. Det gjør meg glad, sier Julian Eidissen.

Den følelsen deler han med andre. Frivillighetsbarometeret fra i fjor viser at det å være til nytte er den største motivasjon for å stille opp som frivillig blant de under 30 år.

16-åringen fra Bodø har allerede flere års erfaring, men i løpet av det siste året har han innsett mulighetene det frivillige arbeidet kan gi.

Han drømmer om å bli festivalsjef.

– Det bare kom til meg i fjor, helt plutselig. Jeg fant ut at det går an å starte som frivillig og kanskje en dag ende opp som noen mer. Det var crazy å innse det.

Fra lyslenkestripsing til dekoransvarlig

Han var 12 år første gang han meldte seg som frivillig. Som 14-åring begynte han å tjene penger på frivilligarbeidet, da han fikk i oppgave å stripse fast lyslenker til Parkenfestivalen for noen hundrelapper.

– Det var stort å tjene penger, men det var så gøy at jeg spurte om jeg kunne få flere oppgaver som frivillig. Jeg hadde erfaring med frivillig arbeid fra før, så pengene var ikke viktig.

Etter en travel vår som arrangør av både konserter, festivaler og UKM, teller han nå ned dagene til Parkenfestivalen i Bodø i august. I år har han fått et større ansvar enn tidligere.

Han skal ha ansvaret for festivalens dekor.

– Nå har jeg fått mer erfaring, kunnskap og tillit. Også har jeg jobbet meg opp til et honorar som ikke er rene penger, men mye bedre: Et fellesskap, opplevelser og mange konserter.

Men det er ikke bare enkelt å finne folk som Julian.

Utfordringer med rekrutteringen

Noen festivaler har vært nødt til å betale unge for å få hjelp.

For selv om deltakelse i frivillig arbeid har vært økende etter pandemien, er det ikke unge de mest engasjerte.

Årsakene kan være flere, ifølge generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.

– Frem til du er 30 år er det mange store livsendringer med utdanning, flytting og sosiale forhold som konkurrerer med oppmerksomheten til tiden din.

Han tenker også at flere unge prioriterer å jobbe for bedre økonomi, foran å være frivillig for lag og organisasjoner. Likevel mener han at det er viktig skille.

– Å være frivillig gir deg noe annet enn en lønnet jobb. Det gir andre muligheter og en annen følelse. Flere av oppgavene eller opplevelsene du har i et frivillig arbeid kan du ikke få gjennom lønnet arbeid.

Også lag og foreninger har utfordringer med å få tak i frivillige, blant annet fordi at de yngste ikke opplever å bli spurt om for eksempel dugnadsarbeid.

– Det er et generelt problem at frivilligheten ikke er flinke nok til å spørre de som ikke allerede er engasjert. Det kan tenkes at flere unge ikke kjenner til veien inn, og blir de ikke spurt får de i alle fall ikke vite om det.

Julian Eidissen skulle gjerne sett at flere på hans alder forsto viktigheten av å være frivillig.

Større verdi enn penger

– Flere tenker nok at frivillig arbeid er ukult, litt på bunnen. Også tror jeg vi er litt redd for å bli dømt for å gjøre noe annerledes.

16-åringen er spesielt opptatt av at arrangementene i årene fremover er avhengig av unge frivillige. Han har også forsøkt å rekruttere venner og kjente.

– Jeg har fått høre at det ikke er vits å gjøre noe jeg ikke får betalt for. Men da har jeg svart at det vil lønne seg på et tidspunkt, og at det blir verdt det. Det bør flere forstå.

Julian mener også at frivillig arbeid gir flere fordeler du kan ta med deg videre i livet:

Dette får du ut av å være frivillig Finn mulighetene Ønsker du å være frivillig kan du melde deg inn i et kultursenter eller et fritidssenter, eller bli en del av noe kulturelt på hjemstedet ditt. Du kan også oppsøke festivaler eller arrangementer i god tid før de skjer, for å se om de rekrutterer frivillige. Bruk interessene dine Når du skal bidra som frivillig er det ikke så viktig hva du gjør, så lenge du gjør noe du interesserer deg for. Hvis du kan velge oppgave, meld deg til noe du har lyst til å gjøre, noe du er kjent med fra før eller noe du vil bli bedre i. I mitt første år som frivillig sto jeg i baren på et familiearrangement og serverte brus. Det passet meg godt, fordi jeg liker å ha det travelt. Vær deg selv Å være frivillig kan være for både utadvendte og introverte. Du bør være litt utadvendt, men på festival møter du mange ulike mennesker, og det er kanskje her du møter din likesinnede. Vær delaktig Som frivillig er du en del av en stor gjeng med andre frivillige, og alle må dra i samme retning for at det skal bli best mulig. Vær delaktig og løsningsorientert. Dersom du har en idé eller forslag til ei endring eller forbedring, si fra! På den måten kan du både bidra, lære og diskutere frem mot en beslutning over et område du har ansvar over. Du skal gjøre en like bra jobb som frivillig, som om det skulle vært betalt arbeid. Putt det på CV-en! All arbeidserfaring er god erfaring. Når du har vært frivillig, skriv det ned på CV-en din som du bruker når du søker jobb. Med erfaring fra frivillig arbeid viser du at du er interessert i å arbeide og viser at du også gjør noe for fellesskapet. Putt gjerne frivillig arbeid øverst i CV-en din. Fordeler Som frivillig får du mye erfaring, kunnskap og større nettverk. Kanskje til og med nye venner du ikke hadde møtt hvis du ikke var frivillig. Som frivillig kan du for eksempel få gratis inngang til festivalen, gratis mat/drikke, høre god musikk og møte artistene som deltar.

I verste fall kan noen festivaler kan bli lagt ned i mangel på frivillige.

– Det er jo vi unge som skal videreføre det og ta over. Det er aldri for sent å melde seg som frivillig, og det er nok av oppgaver til de som vil.