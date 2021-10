Ingen «gratis» fridager i jula: – Kjipt

Har du begynt å planlegge juleferien? Da har du sikkert lagt merke til at det ikke er mye «gratis» fridager å hente denne gang.

Faktisk havner både 1. og 2. juledag og 1. nyttårsdag på ei helg. Siden julaften og nyttårsaften er på en fredag.

– Det er litt kjipt, ja. Så det blir å ta ut ferie i år da. Bruke feriedager, sier familiefaren Robin, som NRK møter i Bodø sentrum.

Butikkansatt Elin Lund fra Fauske forteller at hun ikke har rukket å tenke så mye over det.

– Men for min del som jobber i butikk så er det jo litt kjipt.

– Skal du bruke noen feriedager?

– Nei det tror jeg ikke, så det blir å være på jobb.

MÅ JOBBE I JULA: Butikkansatte Elin Lund fra Fauske. Foto: Barbro Andersen / NRK

Tar vi en titt på kalenderen, er det faktisk en god stund til vi kan glede oss over at en røddag faller på en vanlig hverdag igjen.

Påska kommer i midten av april neste år, med skjærtorsdag på den 14.

Etter det må vi vente til 17. mai. 1. mai faller nemlig på en søndag i 2022.

Juleferie 2021: Tror mange har behov for et avbrekk

Christina Nerstad er professor i organisasjonspsykologi ved BI. Hun tror mange kjenner på et behov for å få litt fri akkurat denne jula.

– Det tror jeg absolutt. For mange har det nok vært en krevende tid. Enkelte har kanskje også kjent på utfordringer knyttet til det å ivareta balansen mellom jobb og fritid/familie.

Hun sier dette med å hente seg inn og koble av er helt avgjørende for helse, velvære og for å kunne prestere på en god måte.

TROR MANGE TRENGER Å KOBLE AV: Christina Nerstad ved BI. Foto: Torbjørn Brovold / BI

Å gi ansatte muligheten til å koble av på en skikkelig måte, det tjener både ansatte og arbeidsgivere på.

– Forskning tyder på at ferie kan bidra til høyere grad av jobbengasjement og arbeidsglede, du får høyere energinivå og tiltakslyst. Forskning tyder også på at ferie er livsforlengende.

– Jeg tenker derfor at det bør være mulig å spørre arbeidsgiver om en ekstra fridag om man opplever at det er behov for det for å ivareta egen helse og velvære.

– Du tenker arbeidsgivere bør være mer på tilbudssida nå?

– Tatt pandemien i betrakting tenker jeg at det absolutt kan være positivt å være litt på tilbudssiden når det gjelder å tilrettelegge for tilstrekkelig ferie og muligheten for at folk får hentet seg inn.

Godt med avbrekk

Også daglig leder Even Bolstad ved HR Norge er tydelig på at ferie og avkobling er bra for helsen. Derfor bør også arbeidsgivere være på tilbudssida nå, mener også han.

– Det er godt med avbrekk. Ikke minst etter korona, sier Bolstad.

BRA Å SKIFTE OMGIVELSER: Det forteller Siw Tone Innstrand, professor i arbeidshelsepsykologi ved NTNU. Foto: Privat

Siw Tone Innstrand, professor i arbeidshelsepsykologi ved NTNU, peker på at det også har en psykologisk effekt å ha fri flere dager sammenhengende.

– Ved at man har noe å se frem til.

– Etter en lang periode med hjemmekontor for de fleste av oss vil det være godt å komme seg ut av hjemmekontoret eller det vanlige kontoret for å få nye impulser.

– Men man behøver ikke å reise langt, det kan være nok med en tur i nærmiljøet. Det viktigste er å skifte omgivelser slik at man lettere kan fokusere på andre ting enn jobb, sier Innstrand.

Planer om å overføre ferie til neste år? På nettsidene til blant andre NHO kommer det fram at ferieloven åpner for at arbeidsgiver og arbeidstaker skriftlig kan avtale overføring av inntil to uker til påfølgende ferieår. Les mer her (ekstern lenke).