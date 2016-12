Julebad i null grader og stiv kuling: – Anbefales på det kaldeste

Synkronvræling og hyl kan høres på lang avstand. Tre hoder med luer tredd over ørene dupper opp og ned mellom bølgene. Men det tar ikke lang tid før skinnluene plasker febrilsk inn mot land med det iskalde havet i hælene.

Det kan se noe kjølig ut for folk flest. Heldigvis har de varme luer på da.

– Ahhhh, det var jævlig godt, hyler damene i kor når de kommer i land.

Temperaturen i lufta har krøpet ned mot null grader, og bølgene som skyller innover stranda holder holder noen knepp høyere på gradestokken.

– Stive brystvorter hører med, utbryter Anne Rindahl Karlsen, til stor latter fra sine badekompanjonger.

Hekta på isbading

De spreke damene fra Bodø har sin egen badegruppe. Anne Rindahl Karlsen forklarer at hun badet nesten hver dag i fjor. I år har det blitt noe sjeldnere, men hun er likevel hekta på energien hun får av å bade om vinteren.

Badenymfene fra Bodø var raske til bens etter et snaut minutt ute i bølgene. Foto: Lars-Bjørn Martinsen

– Jeg blir full av energi, og veldig kvikk og rask etter å ha badet i det iskalde vannet. Det er vanskelig å forklare. Det må nesten bare prøves for å forstå det, sier hun oppspilt mens hun febrilsk prøver å dra på seg noen varme klær i stiv kuling.

Er isbading sunt?

I en artikkel fra TV 2 kommer det fram at ett minutt i isvann kan ha samme effekt på kroppen som en løpetur.

Sol Viksjø har valgt den pelsdekkede badehetten for anledningen. Foto: Lars-Bjørn Martinsen

– En tysk studie viser at isbadere forbrenner karbohydrater mer effektivt enn andre. Det kan kanskje tyde på at de er mindre utsatt for å få sukkersyke, med en tykk strek under kanskje, forteller lege og forsker Bo Belhage til nettsiden.

Men på en annen side kan faktisk bading i såpass kaldt vann være farlig.

Les også: Isbading kan være dødelig

– Naturlig rus

På stranda har Sol Viksjø fått pakket seg godt inn i ullklærne sine. Hun deler badekompisens oppfatning av den gode følelsen.

– Jeg føler meg litt salig. Det er en naturlig rus, med endorfiner og adrenalin i skjønn forening. Det er en ut av deg selv-opplevelse, og det anbefales på det kaldeste, gliser Viksjø.