Flere feirer jul i utlandet på tross av mer smitte: – I fjor var det ikke like sosialt akseptert

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De tre mest populære reisemålene i utlandet akkurat nå er ifølge FINN.no Spania, Thailand og De Forente Arabiske Emirater.

Mange velger også å ta juleferien i utlandet.

– Det har vært mange som har bestilt siste reiser siste tre ukene for å tilbringe julen i varmen. Spesielt Spania, sier Terje Berge i FINN.no til NRK.

Deres tall viser at trafikkveksten i antall brukere siste uken før jul har økt med 138 % sammenlignet med i fjor.

Hvorfor reiser flere, når smitten er høyere enn i fjor?

Sosial aksept for å reise

Erik Øie landet i Spania i går. Med julemiddagen fortært var det andre ting som fristet mer enn kulde i Norge. Romjulen skal nytes i Torrevieja.

– For å begynne en plass; jeg er ikke glad i kulde. Vi har også blitt godt voksne og har ingen barn som bor hjemme. Med en bolig i Spania blir det da enklere å reise nedover, forteller Øie.

Han tror strenge spanske tiltak og økt sosial aksept er hovedgrunnen til at flere tar turen ut av Norge.

Varmt vær i Spania frister. Høyere smittetall i år har ikke ført til at færre reiser sørover i jula. Foto: Lenny Van Camp / Unsplash

– Får dere reaksjoner fra folk rundt dere om at dere reiser når smittetrykket er høyt i Norge?

– Det har vært noen kommentarer, men det er ikke så veldig mange. Da vi var her i fjor sommer var det flere som hadde meninger. Da var det ikke like sosiale akseptert å reise. Siden sommeren 2021, da vaksinene begynte å rulle ut, føler jeg det har blitt forandret.

Har fulgt situasjonen tett

Øie forteller at billettene ble bestilt for to måneder siden. Siden da har de vurdert frem og tilbake om de skal reise.

– Vi har fulgt tett med på smittesituasjonen. Både gjennom media og gjennom spanske informasjonssider som ofte viser et bedre bilde enn tabloide nettsider.

Terje Berge i FINN.no sier de over en lengre periode har sett at flere bestiller - også inn mot jula.

Terje Berge i FINN.no sier mange ønsker å reise til utlandet - og at det allerede er mange som har bestilt reiser i 2022. Foto: FINN.no

– Spania har vært forhåndsbooket inn helt siden august og mange har sittet rolig og avventet situasjonen og er nå i Spania.

Mange har også bestilt reiser til Thailand.

– Selv med meget strenge restriksjoner har vi hatt mange siste liten bestillinger siste uken før jul til Thailand.

Føler seg trygge

Like før jul gjorde Spania grep for å begrense smitten. Erik Øie sier dette er betryggende.

– Jeg føler meg ikke bekymret. For det første er det lavere smittetrykk her enn hjemme. I tillegg føler jeg fokuset på smittevern er bedre i Spania enn i Norge, sier han og legger til:

– De tar blant annet påbudet om munnbind mer alvorlig med egne vakter som følger med på at du gjør det du skal i butikker og restauranter. Det er også innført påbud om munnbind utendørs, med noen få unntak.

Han understreker at de bor i eget hus i Spania, noe som gjør det enklere å redusere risikoen for smitte. Skulle han, eller noen andre i ferierende i Spania bli smittet, er det ifølge Øie strenge tiltak fra spansk side.

– Det verste som kan skje er at vi blir smittet mens vi er her. Spanske myndigheter er strenge, og da blir det karantene her nede.