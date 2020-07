For snart ett år siden ble Jostein (23) berget av 330 skvadron etter et stygt fall på en tur til Børtind i Bodø-fjellene.

Han var heldig og landet på en fjellhylle like ved et stup. Men det kunne fort endt mer dramatisk, mener redningsmann Torgeir Kjus.

– For vår del var det ikke noe spesiell dramatikk i det, men for dem var det dramatisk. Det var veldig nært at det gikk riktig galt, sier han til NRK.

Nå nesten ett år etter ulykka fikk Jostein og Jordy møte sine redningsmenn igjen.

– Det var en veldig fin opplevelse. Det er mye bra folk her og de gjør en fantastisk jobb, sier Jostein.

Den idylliske toppturen til Børtind i Bodø ble til et skrekkscenario på sekunder. Videoen viser hvor fort det kan gå galt, også for fjellvante folk. Du trenger javascript for å se video. Den idylliske toppturen til Børtind i Bodø ble til et skrekkscenario på sekunder. Videoen viser hvor fort det kan gå galt, også for fjellvante folk.

Trodde han skulle dø

30. juli 2019 legger Jostein og studiekamerat Jordy fra Nederland ut på tur til 1046 meter høye Børtind. Det er fint vær og fine forhold, og god stemning.

Men på vei ned tar turen en brå vending.

Jostein snubler og faller etter å ha gjort et lite hopp, og ruller nedover fjellsiden. Han stopper bare noen få meter før stupet.

– Det gikk veldig fort, så jeg hadde ikke tid til å tenke så mye. Først ble jeg bare flau fordi jeg ramler. Jeg skjønte nok ikke hvor ille det var før jeg stoppet, forteller Jostein.

Men Jordy skjønner med en gang hvor dramatisk fallet er.

– Jeg så at han ramlet mot kanten og trodde at han kom til å dø.

Her reddes Jostein og Jordy ned fra Børtinden. Foto: 330-skvadron

En påminnelse for alle

Det var 330 skvadron som kontaktet Jostein for å høre om de kunne dele videoen fra turen deres.

De vil vise hvor lite som skal til for at det kan gå fryktelig galt i fjellet.

– Når jeg ser videoen knyter det seg i magen. Det er ekkelt, og lett å knytte til egne opplevelser. Noen ganger er det så nært, sier redningsmann Torgeir Kjus.

Torgeir Kjus er redningsmann i 330 skvadronen i Bodø. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Han mener Jostein var uheldig, siden dette egentlig ikke er et utrygt sted. Kjus oppfordrer alle til å være fokusert og tenke seg om i fjellet, uansett hvor turvant du er.

– Jeg er glad i å være i fjellet selv, og tror at jeg er forsiktig. Men noen ganger kjenner jeg at det er nært å gå galt. Så dette er en påminnelse for alle.

Flere oppdrag i år

Ifølge tall fra Hovedredningssentralen (HRS) har antall redningsoppdrag i perioden 1. juli til 21. juli i år økt, sammenlignet med 2019.

I år har HRS vært ute på 718 oppdrag over hele landet. I samme periode i fjor måtte de ut på 650 oppdrag.

– Fraværet av utenlandske turister har i hvert fall ikke ført til at vi har mindre å gjøre. Det har gått litt opp fra i fjor, sier operativ redningsinspektør, Ståle Jamtli.

Han understreker at været også spiller inn på statistikken. HRS har vanligvis flere oppdrag hvis det er bra vær.

Kompisene Jordy og Jostein (i bakgrunnen) på Børtinden. – Jeg var heldig som var på tur med Jordy. Han tok godt vare på meg etter jeg falt, sier Jostein. Foto: Privat

– Hadde kanskje godt av det

Ulykka har ikke skremt Jostein fra å gå nye turer. Men han har lært og fått ny respekt for fjellet.

– Det har forandret meg, ja. Jeg er mer redd nå når det begynner å bli bratt, men det føles egentlig bare sunt. Og så er jeg blitt mer redd for andre når jeg er på tur, sier Jostein.

For nederlandske Jordys del har han alltid vært mindre komfortabel i fjellet enn sin norske kamerat.

– Jeg oppfører meg likt og er like forsiktig i fjellet nå som før. Men jeg har lært at man har ansvar for å ta vare på hverandre på tur.

– Det var et uskyldig lite hopp som gjorde at Jostein falt. Selv jeg tenkte ikke at det var farlig akkurat da. Men det kan være det lille som gjør at det går galt og du mister balansen.