Nytt jordskjelv i Nordland: – Det kjentes i hele huset

Natt til onsdag registrerte NORSARs stasjoner signaler fra et jordskjelv cirka 10 kilometer øst fra Mørsvikbotn i Sørfold.

Skjelvet ble målt til 2,3 og ble følt i Nordland natt til onsdag.

En som merket skjelvet i Nordland godt, er Liv Reffhaug, som bor på Storeidet, like ved Mørsvikbotn og 15 kilometer fra skjelvet.

– Plutselig hørte jeg et drønn. Jeg ble redd. Jeg trodde det var gått et ras. Jeg kjente det i hele huset.

BOR I NÆRHETEN: Liv Reffhaug bor bare 15 kilometer fra skjelvet som ble registrert nylig. Foto: Privat

Først skjønte hun ikke at det var et jordskjelv. Hun trodde det hadde rast ned fjellsiden.

– Jeg var så oppkavet at jeg slet litt med å sove. Det var ikke en hyggelig opplevelse.

Da dagslyset kom, gikk hun ut for å sjekke i området. Hun var fortsatt sikker på at det hadde gått et ras i fjellet. Men det hadde det ikke.

– Da skjønte jeg at det var et jordskjelv. Det var rett og slett litt skremmende. Jeg har aldri opplevd noe sånt før, sier Reffhaug.

Bildet viser seismogram fra NORSARS stasjoner i Karasjok og NORES i Løten. Foto: NORSAR/jordskjelv.no

Flere skjelv på kort tid

Skjelvet kom bare to dager etter det kraftigste jordskjelvet på 33 år, som fant sted i Nordsjøen vest for Florø, med en styrke på 4,7.

I etterkant har det vært fire etterskjelv i samme område.

– Det første kom halvannen time etter det største skjelvet, og hadde en styrke på 2,3, sa Mathilde Bøttger Sørensen, professor i geovitenskap ved Universitetet i Bergen til NRK.

– Ingen sammenheng

Avdelingsleder og seismolog Volker Oye ved forskningsinstituttet NORSAR beskriver det som helt normalt at det går jordskjelv i Nordland, og ser det ikke i sammenheng med det nylige skjelvet på Vestlandet.

– Nei, det er tilfeldig at det sammentreffer nå i tid.

Avdelingsleder og seismolog Volker Oye ved forskningsinstituttet NORSAR. Foto: Norsar

Han mener skjelvene er for langt unna hverandre.

– I noen tilfeller når man har kjempestore jordskjelv, så kan det skje at det blir aktivert flere jordskjelv i området. Men dette er altfor langt unna til å ha en sammenheng.

Ikke farlig

Det er ikke uvanlig med jordskjelv i Nordland på denne styrken. Tidligere denne måneden gikk det et lignende skjelv i Rana.

Jordskjelv i Norge er ikke noe å bekymre seg for, forteller seismologen.

– Det er veldig små sannsynligheter for at vi får et stort skjelv i Norge.

Dessuten er alle moderne hus bygd på en måte som beskytter mot jordskjelv.

– Så lenge vi har fulgt opp regelverket, og det tror jeg vi har, så er vi i gode hender.

Men selv om det ikke er sannsynlig at vi får store ødeleggelser av store skjelv, kan vi få mange små skjelv. Dette kalles «jordskjelvsverm».

Det vil si at man får aktivitet som vedvarer over uker eller år. Da er det som oftest ikke store skjelv man snakker om, men en lang rekke av rystelser.

For eksempel var det i 1978–1979 en sverm med over 10.000 mindre skjelv, der det største hadde en styrke på 3.2.

Det er ingenting som tyder på at vi er inne i en ny svermperiode.