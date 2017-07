Jordskjelv Svalbard

Tidlig søndag morgen var det et jordskjelv på Svalbard, skriver Nordlys. Skjelvet målte 4,5 på Richters skala, og ble målt av NORSAR sin stasjon som ligger 10 kilometer fra Longyearbyen. Johannes Schweitzer ved NORSAR forteller til avisa at det er tvilsomt at folk i Longyearbyen merket skjelvet.