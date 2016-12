Jordskjelv målt til 3,7 på skalaen: – Huset rista og det var en dyp rumling

– Det rista i senga, og jeg ble bråvåken. Jeg tenkte først at det var uvær ute, men når det stoppet var det helt stille, forteller Roy Ottar Larsen til NRK.

Klokken 05.29 ble det registrert et jordskjelv i Meløy. Roy Ottar Larsen fra nabokommunen Gildeskål, fikk en brå start på dagen da han våknet til et ristende hus og en dyp rumling.

– Jeg kledde raskt på meg og sto opp. Det var en ekkel, trykkende lyd og det var veldig ubehagelig.

Han sjekket Avisa Nordland, som først meldte om skjelvet og fikk etterhvert bekreftet at det hadde vært registrert et jordskjelv.

– Usedvanlig kraftig skjelv

Conrad Lindholm, seniorforsker ved Norsar, forklarer at skjelvet lå et godt stykke ute i havet, og at det mest sannsynlig ikke har ført til materielle skader.

– Det var et usedvanlig kraftig jordskjelv, målt til 3,7 på Richters skala. Det var kraftig merket flere steder langs kysten, og vi har fått inn veldig mange meldinger, sier Lindholm.

Selv om dette skjelvet ikke så langt har ført til noen skader, kunne saken fort vært en annen om skjelvet hadde skjedd i nærheten av bebyggelse.

– Dersom det hadde vært rett under et tettsted, ville man kunne fått skader på en rekke bygninger, sier han.

Skjelvet dempes kraftig på grunn av avstanden, og da er det lite sannsynlig at det meldes om skader.

Utsatt jordskjelvområde

Roy Ottar Larsen forteller at han tidligere har kjent jordskjelv på hytta si, som befinner seg i like nærheten.

– Det var mange år siden. Men da rumla det sånn i huset at jeg trodde det var fullt av hester som trødde forbi. Det var som om hele fjellet kom ned over oss, minnes han.

Seniorforsker Conrad Lindholm, forklarer at jordskjelv i området er svært vanlig. Det var like sør for Meløy, at Norges største jordskjelv gikk i 1819. Det ble målt til 5,8 på Richters skala.

– Det er store jordskjelv i området her, og det skjer regelmessig. Men det er sjeldent så kraftig som 3,7 som dette skjelvet ble målt til.

De vet fortsatt ikke hvorfor det jordskjelvaktiviteten i området er så hyppig som den er, men forklarer at Svartisen blant annet er en av årsakene.

– Vi tror vi forstår litt av det, men skraper bare i overflaten. Det ligger en veldig kraftig og regelmessig jordskjelvaktivitet på vestsiden av Svartisen. Dette kan ha sammenheng med at vi har varierende islast, avsmelting og tilvekst av breen, forklarer Lindholm.