Jordras isolerer to bygder – opprydding snart i gang

SISTE: Det er ikke fare for flere ras på fylkesvei 554 i Skjerstad, og arbeidet med å åpne veien etter jordraset i natt kommer snart i gang.

– Raset har gått 90 meter oppe i fjellsiden. Vi har vurdert området nøye, og konkluderer med at rasfaren er over. Gravemaskiner er bestilt, og vi antar at oppryddingen av veien kan starte så raskt de er på plass, sier geotekniker Henrik Lissmann til NRK.

Raset på fylkesvei 554 ved Juvika i Skjerstad i Bodø kommune ble meldt inn 20 minutter etter midnatt, av en bilist på vei til Skjerstad.

– Han måtte snu. Det er store masser jord og trær fra bratt terreng over den veien. Jordmassene har revet med seg autovernet og trær, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson ved Salten politidistrikt.

Det er ingen mistanke om at personer eller kjøretøy er tatt av raset.

Venter til det blir lysere

- Raset påvirker veldig mange i Skjerstag og Breivik, sier Hanne liland. Foto: Privat

Politiet meldte om buldring på stedet i morgentimene, og forbød folk å bevege seg inn i rasområdet.

– Først må vi ha dagslys, og deretter må vi ha noen med rett kunnskap som kan vurdere området. Det er såpass store masser på veien at selv etter en opprydning vil det ta tid til veien kan åpnes, sa Nilsson til NRK i morges.

Vurderer rasstedet

I 09-tiden var geotekniker, byggeleder og entreprenør på plass på rasstedet, for å vurdere om veien kan åpnes.

– Vi må finne ut hvor raset har startet, og deretter vurdere risikoen for at det kommer mer. Så lenge det regner, er det fare for at det kommer mer, sier seksjonsleder i Statens vegvesen Lars Petter Kaski.

300 sperret inne

Det bor til sammen om lag 300 mennesker i de to bygdene Skjerstad og Breivik. Mange av dem jobber i Bodø eller Misvær, og kommer seg ikke på jobb i dag.

Raset er 30 meter bredt og fem meter høyt. Foto: Ole Dalen

Mange elever ved Skjærstad oppvekstsenter kommer seg heller ikke på skolen.

– 16 av 42 elever bor på andre siden av raset. Vi har også ansatte og barnehagebarn som ikke kommer seg på jobb og i barnehagen, sier rektor Anne-Margrethe Brekkan ved Skjerstad oppvekstsenter.

Glad det ikke gikk liv

Sannsynligvis er det ei elv som har gått over bredden og sørget for mye vann i området. Foto: Politiet

Hun er overrasket over at det skulle gå et ras akkurat i Juvika. Sannsynligvis er det ei elv som har gått over bredden og sørget for mye vann i området.

– Det har gått mindre isras her, men ikke jordras. Vi får være glade for at ingen personer ble tatt av raset.

Det alle i de to innesperrede bygdene spør seg om nå er hvor lenge veien blir stengt.

– Akkurat nå virker det som om det vil ta litt tid. Det bør ikke gå flere dager, sier Randolv Gryt i Skjerstad.

Nordlandsbanen er stengt

Flere ferjesamband i Nordland har vært stengt på grunn av uvær og sterk vind, men åpner ifølge Statens vegvesen i morgentimene torsdag.

Nordlandsbanen er stengt både sør og nord for Mo i Rana på grunn av ras. Passasjerene blir fraktet med buss.

Ifølge leder Thor Brækkan for Baneområde Nord er raset rundt 60–70 meter bredt og en meter høyt. Brækkan forteller at det var et rasvasrlingsanlegg som ga beskjed om at raset ble utløst.

Han opplyser at banen vil være stengt i hvert fall fram til klokken 14.00 onsdag.

– Det var ikke aktuelt å starte arbeidet i natt. Nå holder vi på å få en oversikt over området, så vil det bli gjort en ny vurdering klokken 10.00.

Stengte veier

På Fv 17 i Nordland er stengt ved Olvika i Lurøy fordi deler veien under asfalten er gravd ut. Statens vegvesen regner med at veien kan åpne i løpet av formiddagen.



E6 sør for Saltfjellet er innsnevret ved Bolna fordi asfalten er skadet, og det er flere steder store dammer på E6 mellom Saltfjellet og Mo i Rana. Fv 326 i Bjerkadalen i Hemnes er stengt pga snøras, opplyser Statens vegvesen.



Fv 576 i Nordland er åpnet mellom Bertnes og Breiva der det var stengt pga ras.

På E10 over Bjrønfjell står et vogntog fast i telegrafbakken, opplyser politiet. Det er ikke meldt at veien er helt stengt.

Rasfare

Uværet i Nord-Norge har ført til flere ras og ulykker i de tre nordligste fylkene det siste døgnet.

Torsdag er det ventet at snøskredfaren når nest høyeste nivå i Nordland og store deler av Troms.

Flere veistrekninger er stengt og har omkjøringer på grunn av flom, og i Troms og Finnmark revurderes rasfaren i morgentimene, etter at flere lokale veier har vært stengt det siste døgnet. Ifølge varsom.no er flomfaren i Nordland torsdag betydelig, mens det fremdeles er stor fare for våte flakskred i store deler av Nordland, Troms og Finnmark.