Politiet forbyr folk å ferdes i området, og patruljer på stedet sier det rummler i lia.

Raset ble meldt inn 20 minutter etter midnatt, av en bilist på vei til Skjerstad.

– Han måtte snu. Det er store masser jord og trær fra bratt terreng over den veien, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson ved Salten politidistrikt.

Det er ingen mistanke om at personer eller kjøretøy er tatt av raset.

Venter til det blir lysere

Politiet kommer ikke til å begynne rydding av veien før geologer har vurdert sikkerheten.

– Først må vi ha dagslys, og deretter må vi ha noen med rett kunnskap som kan vurdere området. Det er såpass mye masser på veien at selv etter en opprydning vil det ta tid til veien er gjenåpnet, sier Nilsson.

Når regner du med at veien kan være åpen igjen?

– Slik det ser ut nå vil det ta tid.

Nordlandsbanen er stengt

Nordlandsbanen og Ofotbanen er også stengt på grunn av rasfare og uvær.

Ifølge leder Thor Brækkan for Baneområde Nord er raset rundt 60–70 meter bredt og en meter høyt. Brækkan forteller at det var et rasvasrlingsanlegg som ga beskjed om at raset ble utløst.

Han opplyser at banen vil være stengt i hvert fall frem til klokken 14.00 onsdag.

– Det var ikke aktuelt å starte arbeidet i natt. Nå holder vi på å få en oversikt over området, så vil det bli gjort en ny vurdering klokken 10.00.

Uvær har ført til flere ras og ulykker i de tre nordligste fylkene det siste døgnet.

Torsdag er det ventet at snøskredfaren når nest høyeste nivå i Nordland og store deler av Troms.