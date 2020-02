– Alvorlige hendelser kunne vært unngått dersom vi hadde vært nok jordmødre på arbeid, sier Jordmorforbundets leder Hanne Charlotte Schjelderup.

Det er de som står bak undersøkelsen der de nye tallene presenteres.

Årlig føder rundt 55.000 kvinner. I samme undersøkelse svarer over 90 prosent at de ikke klarer kravet om en-til-en omsorg av kvinner i aktiv fødsel.

– Jordmorforbundet har varslet om kapasitetsutfordringer i flere år. Nå er vi nødt til å se at tiltak kommer på plass. Det må skje raskt, sier Schjelderup.

Hun jobber selv som jordmor på Helgelandssykehusets avdeling i Sandnessjøen.

Schjelderup jobber selv som jordmor i Sandnessjøen. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Riksrevisjonen: – Kan få alvorlige konsekvenser

Allerede i november slo Riksrevisjonen alarm. De mener mangelen på jordmødre, sykepleiere og spesialsykepleiere kan få alvorlige konsekvenser.

I en rapport om bemanningen i helseforetakene slo riksrevisor Per-Kristian Foss følgende fast:

– Foretakene har store problemer med både å beholde og rekruttere nøkkelpersonell.

Blant annet har 40 prosent av de kliniske enhetene forsøkt å rekruttere nye medarbeidere uten hell.

I tillegg er hver sjette spesialsykepleier og jordmor over 60 år.

Resultatene fra jordmorundersøkelsen Ekspandér faktaboks Undersøkelsen er sendt ut til Jordmorforbundets medlemmer. 51 prosent de som mottok spørsmålene har svart på hele eller deler av undersøkelsen. 94 prosent svarer at de har ansvar for andre pasienter samtidig som de har omsorg for en aktivt fødende.

Over 40 prosent oppgir at det skjer at de ikke overvåker kvinnen og det ufødte barnet tilstrekkelig.

34 prosent har på sommeren sjelden eller aldri har nok jordmorressurser til å tilby fødende en-til-en omsorg i aktiv fødsel.

20 prosent svarer at det hos dem har vært en reduksjon i antall jordmødre, til tross for et økende antall fødsler.

66 prosent svarer at det hos dem ikke har vært noen økning i antall jordmødre tilsvarende økningen i antall fødsler.

59 prosent på fødeklinikk har ansvar for mer enn syv barselkvinner på en normal vakt, mot ingen på jordmorstyrt enhet/fødestue.

Over 50 prosent av jordmødrene har vurdert å slutte på grunn av arbeidspresset de opplever på arbeid.

20 prosent av jordmødrene har redusert stillingen sin av samme årsak. Kilde: Jordmorforbundet NSF

Utdanner færre jordmødre

De siste årene er det utdannet færre jordmødre og spesialsykepleiere enn det som er målsettingen.

Det kan føre til at det ikke blir utdannet nok personell til å dekke det framtidige behovet.

Rapporten viser også at to av tre sykepleiere og jordmødre jobber deltid. Samtidig ønsker mange å jobbe mer.

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol har klare krav til helseminister Bent Høie (H).

– Helseministeren må forsikre at vi har et like godt og nært fødetilbud over hele landet. Dette krever budsjetter, ledelse og kultur som bygger opp under god faglighet. Her må det jobbes bredt.

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol har klare krav til helseministeren. Foto: Linda Bjørgan / NRK

Helsedepartementet: – Vi tar det på største alvor

I årene 2013–2017 økte antall jordmorårsverk fra 279 til 408. I fjor satte regjeringen av 58 millioner kroner til å ansette flere jordmødre og styrke tilbudet til fødende.

Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet føler de blir lyttet til. Likevel savner hun konkrete tiltak.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Grethe Erlandsen. Foto: Guro Langehaug Grønn / NRK

1. mars legges det frem en rapport fra en arbeidsgruppe satt sammen av Helsedirektoratet og landets to jordmorforeninger.

Den skal si noe om hvilke tiltak som skal settes i verk.

– Vi tar på største alvor at folk synes arbeidsforholdene ikke er gode nok. Vi venter på tiltakene som arbeidsgruppen skal foreslå, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen.