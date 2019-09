Jonas (8) sponses med ett års forbruk av rosiner

Du hører om mange forskjellige sponsoravtaler hvor idrettsutøvere soper inn millioner av kroner for å fronte diverse selskaper.

Det er for eksempel seks år siden Northugs kontroversielle avtale med Coop Norge, som sikret skiutøveren rundt 20 millioner kroner i året.

Men for åtte år gamle Jonas var det ikke pengene som fristet da han spurte Coop om å sponse ham som fotballspiller.

Rosiner var det store målet til gutten, som på grunn av diabetes type 1, går gjennom tre esker om dagen. Nå får han 720 esker til odel og eie.

Jonas poserer i Real Madrid-drakt. Foto: privat

– Det var kontaktlæreren som spøkefullt sa at han burde blitt sponset, siden han spiser så mange esker. Han tok læreren på alvor, og skrev søknad til Coop, som svarte positivt, sier mor Kari Hoseth Larssen.

Diabetes ingen hindring

Diabetes type 1 er en sykdom som gjør at kroppen ikke produserer insulin, og gjør at blodsukkeret må reguleres på andre måter. Rundt 28 000 nordmenn har sykdommen i dag, mens over 200 000 har diabetes type 2.

Rosinene hjelper Jonas, som nekter å la sykdommen påvirke hans drøm om å bli fotballproff.

– Det var veldig artig, og vi hadde ikke forventet dette. Den fotballdrømmen har fått bein å gå på nå. Det er det han lever og ånder på, og han er innstilt på at sykdommen han har ikke skal være noen hindring for å bli fotballproff, sier moren.

Jonas selv syns sponsoravtalen er stor stas, og håper det er det første steget mot drømmen om å få spille i de store klubbene.

– Det var ganske kult. Jeg fikk ikke bare rosiner, men en stor fruktkurv og en lue og genser. Jeg tror de andre på laget liker det.

Butikksjef på Extra Stokmarknes, Johann Nilsen og Jonas Hoseth Hanssen beundrer sponsormidlene. Foto: privat

En hjertevarm søknad

Jonas, foreldrene og læreren var mandag på Extra i Stokmarknes for å hente sponsormidlene til den unge fotballspilleren – 720 esker med rosiner.

Butikksjef Johann Nilsen sier at han nesten ble rørt da han mottok søknaden.

– Det var ekstremt hjertevarmende. En god søknad som Coop Nordland sendte videre i systemet, og fikk godkjent. Vi ordnet også en fruktkurv i tillegg til rosinene, samt litt merkevarer fra oss.

Salgsverdien til rosinene kommer på i overkant av 2700 kroner. Nilsen håper at rosinene kan være med på å hjelpe Jonas videre.

(f.v.) Kari Hoseth Larssen, Marcus Hanssen og Jonas Hoseth Hanssen Foto: privat

Om han går tom før et år har gått, får han hente flere i butikken.

– Jeg syns det er viktig fordi vi i Coop er opptatt av å støtte de som vil satse på idretten. Det er viktig for helsa, og kanskje vi kan få oss en landslagsspiller fra Stokmarknes, ler butikksjefen.

Faren til Jonas, Marcus Hanssen, som også er hjelpetrener på fotballaget Stokmarknes gutter 10, sier han aldri har sett spillerne løpe så fort på trening før.

– Jeg tror det har gitt både Jonas og de andre på laget et enormt løft. Han har gått gjennom noen tunge perioder, men selv med diabetes kan du få til alt. Jeg tror det er mange som vil oppleve det samme.