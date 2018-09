Johnny taper penger på grunn av kampflytting – NFF vurderer endringer

To av høstens fotballkamper i Eliteserien har blitt flyttet fra søndag til mandag, for å legge til rette for de norske lagene som skal spille i Europa League. Det har satt flere supportere i en vanskelig situasjon. Supportermiljøene raser mot Norges Fotballforbund og Discovery, blant annet i BA.

Supportere som følger Bodø/Glimt og Brann får en tøffere reise til de aktuelle bortekampene, til henholdsvis Lillestrøm og Tromsø i høst enn først planlagt.

– Varselet om endringer kommer så sent at vi allerede har bestilt reise til den opprinnelige kampdatoen. Det er enda mer kritisk for brannsupporterne som skal til Tromsø, sier glimtsupporter Johnny Johansen.

Johansen har selv bestilt billetter fra Bodø til Lillestrøm for å se kampen i november. Nå må han kansellere alt.

– Det er uaktuelt når det er mandagskamp. Det blir dyrt og vanskelig på grunn av jobb, sier han.

Måtte booke om ferietur

En annen som hadde tenkt seg på kamp i Lillestrøm i november var Kristian Killie. Han så sitt snitt til å stikke innom Oslo på vei hjem fra Kanariøyene for å se favorittlaget sitt på bortebane. Sånn ble det ikke.

– Siden kampen ble flyttet til mandag, rekker jeg ikke kampen før jeg må være tilbake i Bodø. Heldigvis var SAS greie og lot meg slippe billig unna da jeg endret billettene mine. Det irriterer meg at jeg ikke får sett kampen, sier han.

– Det virker som om NFF og Discovery gir blanke i bortesupportere for å legge til rette for dem som ser kamp på TV. Det blir ikke mer folk på tribunen med denne holdningen til de som faktisk ønsker å dra på kamp.

Det er Johansen enig i.

– Det er dumt at NFF og Discovery skal bestemme at fotball er best på TV og ikke på stadion, sier han.

– Mer forutsigbart enn tidligere

Kommunikasjonssjef Yngve Haavik i Norges Fotballforbund sier han forstår at supporterne er frustrerte etter at to kamper ble flyttet til mandag på kort varsel. Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix.

At forbundet og rettighetshaverne ikke bryr seg om supporterne er ikke Yngve Haavik i NFF enig i.

– Vi velger ut TV-kamper to ganger i året for å gjøre det forutsigbart for supportere. Tidligere var utvelgelsestidspunktet tre uker før kampene, nå får man opp mot et halvt år. Likevel kan man naturligvis oppleve at enkelte kamper flyttes, sier Haavik.

– Gir det en falsk trygghet for supporterne?

– Ja, det kan du si, men her er det snakk om tre av 240 kamper. Forholdene er langt mer forutsigbare for supporterne nå. Det er vi glade for, men vi skjønner at det er frustrerende, sier han.

Vurderer en annen løsning

Lars Kvam i Discovery sier mandagskampen er viktig for kanalen og at de vil legge forholdene til rette for norske lag i Europa. Foto: Discovery Network Norway / NRK

Flere supportere har etterlyst muligheten for at kamper mellom lag som holder til nærmere hverandre burde blitt flyttet i stedet. Både Discovery og NFF oppgir at én av grunnene til at det ikke går er at det finnes en begrensning for hvor mange ganger et lag kan flyttes ut av hovedrunden søndag klokken 18:00.

En mulig løsning på problemet til supporterne vil være å ta forbehold om lagene som skal ut i kvalifisering til Europa når oppsettet kommer.

– Det kan godt hende vi skal legge opp til et høstoppsett som i større grad tar hensyn til at lag man vet skal i Europa ikke legges til mandagskamp i ukene det spilles Europa-cup, sier Lars Kvam, kommunikasjonsrådgiver i Discovery og får støtte av NFF.

– Det høres ut som en god idé. Det må vi ta i samtaler med Discovery, sier Haavik.

Flyselskapet Widerøe har annonsert at supportere som er rammet av kampendringen mellom Tromsø og Brann får endre sine billetter kostnadsfritt.