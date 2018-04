Johannes Klæbo vant i år igjen

Det ble ingen duell før målstreken, den snøt Johannes Klæbo tilskuerne for da han satte opp farten. For den innsatsen fikk han fortjent en førsteplass i bysprinten i Mosjøen.

Johannes Høsflot Klæbo fikk førstepremien, Eirik Brandsdal kom på andreplass og tredjeplassen gikk til Andrew Young. Foto: Lars Petter Kalkenberg / NRK

Resultater bysprinten:

Menn:

1) Johannes Høsflot Klæbo, 2) Eirik Brandsdal, 3) Andrew Young

Kvinner:

1) Julie Myhre, 2) Tiril Udnes Weng, 3) Mari Støen Gussiås

Lagsprint menn:

1) Johannes Høsflot Klæbo, Petter Northug

2) Erik Silfver, Gudtav Nordstrøm

3) Andrew Musgrave, Andrew Young

4) Jarl Magnus Riiber, Jørgen Graabak

Vant sammen

Det var første gang at Northug og Klæbo gikk lagsprint sammen og publikum fikk se et samarbeid som satt perfekt.

Foto: Lars Petter Kalkenberg / NRK

Duoen konkurrerte mot Storbritannia, Sverige og kombinertlandslaget i en egen lagsprint lørdag. De to hadde få problemer med å sikre seieren. Les mer her: Northug og Klæbo med overlegen lagseier

En gal idé

– Dette startet som en gal idé i 2007, der det var et impulsivt forslag om å lage en sprint i Mosjøen. Nå har dette blitt et arrangement som går fra onsdag til lørdag. I år er det godt over 1000 personer som går på ski i gata, forteller leder for Helgeland Event, Frank Vollan.

Frank Vollan, daglig leder i Helgeland Event. Foto: Lars Petter Kalkenberg / NRK

Arrangementet er det stort sett elevene ved idrettsfag ved Mosjøen videregående som står bak.

– Vi har hatt snø i gata stort sett hvert år, utenom ett. Det er et arrangement som har fått mer og mer interesse. Det at både Klæbo og Nordthug er med har gjort det til et nasjonalt arrangement, og det er vi glade for. Og det at de kommer igjen år etter år, må jo bety at de også er glad i arrangementet vårt, sier daglig leder for Helgeland Event, Frank Vollan. som lover at snøen er borte på mandag:

– Kommunen er helt fantastisk, på mandag er alt av snø ryddet bort igjen.

Og det at bysprinten har gått i 12 år, betyr at de kan kalle det for Norges lengst levende showrenn.

Bysprinten er kry over at Petter Northug stadig kommer tilbake til Mosjøen.

Uheldig

Landslagsløper Niklas Dyrhaug var ekstremt uheldig da han skulle gå oppsamlingsheatet. Han falt og har skadet seg i høyre arm.

– Nå er det konstatert at skuldra er ute av ledd, og at det ikke er øvrige skader. Ingen brudd. Han skulle egentlig returnert til Trondheim med helikopter sammen med Petter Northug og Johannes Høsflot Klæbo i dag, men nå blir han her til i morgen, sier Vollan til avisa Helgelendingen.