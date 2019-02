Jesus-figur på toppen av Lofoten-fjell er sporløst forsvunnet

– Den står jo ikke så lett tilgjengelig, så det er jo litt rart, sier reiselivssjef i Lofoten, Elisabeth Dreyer.

Jesus-figuren på Sukkertoppen på Storemolla i Vågan i Lofoten er en 1/10 kopi av den noe mer kjente og 38 meter høye Kristusstatuen på fjellet Corcovado i Rio de Janeiro fra 1931.

Helt siden den lokale varianten ble plassert der i 1999 i forbindelse med et kunstprosjekt, har Jesus-figuren på to meter vært et lite landemerke i det massive fjellområdet i Lofoten.

Jesus-figuren er vært et yndet turmål på sosiale medier, tross sin utilgjengelige plassering.

Men nylig oppdaget plutselig en hyttegjest i området at figuren var borte og varslet lokalavisa, skriver Lofotposten som først omtalte saken.

Slik ser originalen i Rio de Janeiro ut. Den er 38 meter høy og ble plassert der i 1931. Foto: Wikipedia Commons

Hva som har skjedd er foreløpig helt i det blå.

– Det skal opp folk å lete etter den. Jeg håper de finner den og at de klarer å gjenreise den, sier Dreyer.

Ber om tips

Det har vært spekulert i om det kan ha vært uværet den siste tida som har veltet figuren, til tross for at figuren tross alt har tålt flere runder med ekstremvær opp igjennom tidene.

Leder for Lofoten Internasjonale Kunstfestival, LIAF, Svein Ingvoll Pedersen, sier det så langt ikke har vært mulig å komme seg opp til fjellet for å se.

– Det er svært ulendt terreng med mye snø. Det har derfor ikke latt seg å gjøre å få sendt opp noen, sier Pedersen, som likevel håper at noen der ute vet noe om forsvinningen.

– Hvis det er noen som har tips eller som har vært på tur i området og tatt bilder, er vi svært interessert og takknemlig for tips, sier Pedersen som håper publikum kan bidra til å oppklare floken.

På turistsiden for øya selges nemlig figuren inn med at «Du trenger ikke reise til Brasil for å se Kristusstatuen som vokster Rio de Janeiro».

Men inntil Jesus-figuren i Lofoten dukker opp igjen, er det nettopp det du må.