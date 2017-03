Jarly (68) lå 16 timer i septikkum i mørke og isende kulde

Hosten sitter ennå i for kroppstemperaturen var bare 30 grader da Jarly Høydahl ble funnet tynnkledd etter ei iskald vinternatt. Hendene er fulle av sår for hun forsøkte fortvilt å klarte opp fra den to meter dype septikkummen.

– Jeg er fortsatt forkjølet og stiv og støl, men det ville vel alle og enhver vært etter 16 timer i en septiktank, sier 68-åringen til NRK.

Jarly Høydahl sitter i godstolen med et lappeteppe over seg når NRK møter henne hjemme på Nordmela på Andøya i Nordland. Det har gått en uke siden falt hun ned i septikkummen på tomta, og ble liggende gjennom hele natta i 16 timer i isende kulde og stummende mørke.

TAKKER VENNINNEN FOR LIVET: – Jeg skal kjøpe en gullenke til henne, så hun blir forgylt, spøker Jarly Høydahl. Foto: Kari Skeie / NRK

– Septikkummen var akkurat blitt tømt, men det var problemer med kloakken og jeg vil sjekke septikkummen.

Det Jarly ikke vet er at folkene fra kommunen ikke har lagt lokket på tanken. Plutselig mistet hun fotfestet og falt ned i kummen.

– Jeg prøvde å reise meg opp, men det klarte jeg ikke.

68-åringen er tynnkledd og etter hvert blir det stummende mørkt. Jarly finner trøst i å se på klokka mens timene går.

– Jeg fant ut at jeg måtte bruke hodet og ikke få panikk. Jeg tenkte: Du må ikke miste hodet. Mister du hodet er du ferdig. Jarly Høydahl (68)

Ettermiddag blir til kveld, kveld blir til natt og natt blir til morgen.

– Da klokka var kvart over ni, tenkte at nå måtte det da komme noen forbi.

Berget opp

Etter å ha tilbrakt hele natta i en to meter dyp septikkum, ble Jarly Høydahl heist opp av en septikkum etter å ha ligget der i over femten timer. Hun ble funnet etter at en nabo fulgte fotsporene hennes i snøen. Foto: Politiet

Til alt hell har Jarly en avtale denne morgenen. Når hun ikke møter til avtalen, drar bestevenninnen Vivi Nilsen for å se etter henne.

Hjemme hos Jarly finner Vivi et tomt hus. Når hun ser at venninnen har forberedt en kake til steking skjønner hun at noe er galt.

– Jeg prøvde å søke i huset. Etter hvert fant jeg kjellerdøra som var åpen, og da så jeg spor i snøen.

Etter et stykke blir sporene borte på grunn av snøfall.

– Jeg gjorde meg noen tanker, og da hørte jeg rop fra septikkummen. Det var Jarlys stemme, som ropte om hjelp.

Kroppsvarme på 30 grader

Jarly selv har ikke lyst å gå nær stedet hun falt, men her viser venninnen Vivi Nilsen hvor kummen ligger. Lokket er forsvarlig lagt på og septikkummen befinner seg under snøen. Foto: Kari Skeie / NRK

Både brannvesen, helsepersonell og politi rykket ut for å bistå i redningsaksjonen.

Etter å ha tilbrakt hele natta i en to meter dyp septikkum ble Jarly heist opp av brannvesenet og fraktet til sykehuset på Stokmarknes i ambulanse.

– Da jeg kom opp fra kummen var jeg enormt tørst, og jeg ba om vann, men jeg fikk ingenting. Mannen i ambulansen sa at han ikke ville lage istapper på innsiden av meg. Jarly Høydahl (68)

På sykehuset ble Jarlys kroppstemperatur målt til bare 30 grader.

– Det er en sensasjon at det gikk bra. Jeg er svært glad for å være i live, og det kan jeg takke Vivi for, sier Høydahl.

Kommunen beklager

Noen ganger kan din beste venn være mer enn det. For Jarly Høydahl ble Vivi Nilsen selveste redningskvinnen. Foto: Kari Skeie / NRK

Andøy kommune var i dag på besøk hos Jarly og beklaget at lokket på kummen ikke var ordentlig lagt over. 68-åringen sier hun ikke har fått varige men etter den skremmende hendelsen.

– Jeg har i hvert fall lært at jeg alltid må ha med meg telefonen når jeg er ute og går.

Lensmann Lill Pettersen er ikke i tvil om at venninnens innsats reddet livet til Jarly Høydahl denne morgenen.

– Heldigvis endt det godt, takket være godt naboskap. Kvinnen var både kald, våt og forkommen, etter å ha ligget i kummen siden hun falt ned i den rundt klokken 17.30 torsdag ettermiddag. Vi er veldig glad for den innsatsen venninnen gjorde for å finne naboen, sier lensmannen til NRK.