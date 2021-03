Konsertklare Janove kom til Nordlands strengeste kommune: – Litt uflaks

I et hasteinnkalt kommunestyre i dag vedtok Brønnøy kommune å stenge ned hele kommunen. Årsaken er den uoversiktlige smittesituasjonen.

Nedstengingen kom på verst tenkelige tidspunktet for den populære artisten Janove Ottesen, som skulle holde konsert på Kred i Brønnøysund.

For en uke siden hadde Brønnøy hadde 12 smittetilfeller siden 12. mars i fjor. Det burde vært et ypperlig og trygt sted å gjennomføre en konsert.

– Litt uflaks siden det ikke har vært noen problemer her de siste tolv månedene, sier artisten til NRK.

Turneen startet 4. mars og varer frem til 25. mars. 4. mars: Hamar

5. mars: Nøttøry

10. mars: Steinkjer

11 mars: Brønnøysund

12. mars: Mo i Rana

13. mars: Narvik

14. mars: Harstad

15. mars: Henningsvær

17. mars: Alta

18. mars: Vadsø

19. mars: Hammerfest

20. mars: Tromsø

21. mars: Bodø

25. mars: Larvik

Som vannet – vi finner en annen vei

Til tross for at konserten ble avlyst i siste liten tar ikke Ottesen til tårene.

Han ser seg om etter løsninger.

– Det er akkurat som vannet. Vi finner en annen vei frem.

Å finne en annen vei – det har Ottesen og de ansatte ved Kred virkelig gjort. Bare på en liten time har de kastet seg rundt, fått med seg lokalavisen Brønnøysund Avis, og stelt i stand en stream.

– Vi er en proff gjeng på tur. De lokale her, både arrangøren og avisen, var veldig sporty som fikk fikset dette. Nå får vi kanskje et enda bredere publikum

Lisa Lilleheil, en av de ansatte ved baren, sier det er synd at konserten ikke blir arrangert fysisk. At kommunen innfører strenge tiltak har hun uansett forståelse for.

– Beskjeden kom mellom fire og fem i ettermiddag. Da var det bare å stenge ned. Det er ikke artig, og vi har klart å holde oss unna dette lenge.

– Kommunen tar dette veldig seriøst. Det er vi glade for. Men det er selvfølgelig kjedelig.

INGEN KONSERT: Her skulle egentlig Janove Ottesen spille foran 60–70 personer. Slik gikk det ikke. Foto: Kred / Kred

Spiller til myndighetene sier stopp

For befolkningen i Brønnøy er det nytt med strenge tiltak. Ottesen derimot, er godt vant med at endringene kommer raskt og hyppig.

– Vi er blitt vant til det. Så vi snur oss rundt og gjør det beste ut av situasjonen.

– Hvordan er det å være på reise rundt i landet under pandemien?

– Det blir jo til at man tar en dag av gangen. Enten går det helt fint, eller så blir ting utsatt. Enkelte plasser må vi komme tilbake til, og noen steder avlyser vi og setter opp stream, forteller Ottesen.

Lisa er i likhet med Janove opptatt av at de må finne lyspunkter i det vanskelige. Men hun kjenner på alvoret når kommunen stenger helt ned.

– At de ikke har kontroll på situasjonen er litt skummelt. Det er ikke noe vi ønsker å oppleve. Vi har ventet litt på dette, men det blir jo uansett et lite sjokk.

Konsert eller ei, Ottesen tror kvelden blir strålende.

– Nå skal vi se Manchester United slå Milan. Når det er ferdig er det bare å ta på seg ei skjorte og nyte konserten.