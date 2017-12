Janina(20) feirer ikke jul:– Det handler for mye om gavene

Janina Mosti vokste opp i Sulitjelma sammen med sin mamma, pappa og bror. Julaften ble feiret hos bestemor sammen med tanter, onkler og søskenbarn.

– Da jeg var barn gledet jeg meg mye til jul og sånt, men etter hvert begynte jeg å synes det handlet litt for mye om gaver.

Hun forteller at på barneskolen brukte elevene å sammenlikne julegavene de hadde fått. Da hun fortalte om vinterbuksa hun hadde fått fra sine foreldre, synes de andre det var en dårlig gave.

– Det var en ganske ekkel opplevelse å måtte forsvare for de andre barna at det var nye vinterklær jeg trengte, ikke en ny iPod.

Mamma synes det er litt trist

Janina sammen med mamma Janne Nilsen, pappa Per Ludvig Mosti og broren Ole Tobias Mosti. Foto: privat

Da Mosti var 16 år hadde hun gitt en julegave til en venninne, og fått en julegave tilbake.

Venninna kommenterte prisen på gaven hun hadde fått av Janina.

– Hun sa «Jeg brukte mer penger på din gave enn det du brukte på min», og da tenkte jeg «Er det det, det handler om?», sier Mosti.

Hun bestemte seg for å slutte å feire jul.

Nå er det 4 år siden Mosti feiret jul sist, men foreldrene synes fortsatt det er trist at hun ikke kommer hjem til jul.

Bruker 10.000 kroner ekstra

Mosti mener folk har blitt for opptatt av hva gavene koster, og at det har gjort jula for kommersiell. Nå tar hun avstand fra julaften og julegavene, men kjøper likevel en gave til gudbarnet sitt.

– Man regner med at voksne nordmenn i år bruker 8.124 kroner ekstra til jul i gjennomsnitt, en økning på 3,6 prosent fra 2016, sier Stein Vidar Loftås, kommunikasjonssjef i SpareBank 1 Nord–Norge.

I en undersøkelse gjort av Respons for SpareBank 1 kommer det frem at 96 prosent av befolkningen bruker ekstra penger til julehandelen.

30 prosent handler for mellom fem og ti tusen kroner ekstra, og 20 prosent mellom ti og tjue tusen ekstra.

Mange opplever unødvendig sløsing av penger til jul, og 27 prosent svarer at de sløser penger på dyre julegaver.

– Jeg så nylig en venn av meg på Facebook som skrev at de som skulle kjøpe julegave til han heller kunne donere pengene. Det synes jeg er veldig fint. At man heller kan donere penger enn å bruke det på noe man egentlig ikke trenger, sier Janina Mosti.

– Jeg tenker ikke at man skal slutte helt å gi julegaver, jeg bare tenker at hele julegavekulturen har gått over styr.