I 2019 gikk det svært galt for to menn i 60-årene på et verksted på Austbø i Alstahaug kommune.

Hadde det ikke vært for at nederlandske Jan Veltkamp tilfeldigvis var i nærheten, ville sannsynligvis begge ha mistet livet.

Nå tildeles han Carnegies heltemedalje i gull.

– Visste du hva som ventet deg i dag?

– Nei, nei. Ikke i det hele tatt. Jeg er veldig overrasket, sier Veltkamp.

Husker bare varmen

Det var 27. september 2019 Knut-Are Winther kjørte båten sin fra Offersøy camping til Blomsøy på Austbø for en reparasjon.

Under arbeidet oppstod en kraftig eksplosjon og det begynte å brenne.

Carnegies heltemedalje i gull tildeles for den mest fortjenestefulle redningsutøvelse hvor det er særlig stor risiko for eget liv, eller flere reddes under vanskelige forhold. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Verkstedinnehaver Steinar Hoff ble kastet flere meter opp i lufta før han landet i den brennende båten.

Tilfeldigvis var nederlandske Jan Veltkamp i nærheten.

Først var flammene så kraftige at redningsmannen ikke kunne nærme seg, men han fikk til slutt dratt Hoff ut av båten.

– Jeg tenkte ikke, ville bare hjelpe, forteller Veltkamp til NRK.

Knut-Are Winther lå fastklemt mellom inner- og ytterskroget på båten. Veltkamp hentet en vannslange og ba Winther om å spyle vann på seg selv.

Kort tid senere fikk han start på en truck og greide å løfte skroget vekk fra Winther og fikk reddet ham ut. Tre andre lokale personer kom også til og hjalp med å frakte de skadde ut fra verkstedet.

– Mange har fortalt meg at det var en eksplosjon. Alt jeg husker, er varmen.

Knut-Are Winther måte amputere begge bena etter ulykken. I dag har han nederlandske Jan Veltkamp å takke for at han er i live. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

En sann helt

Steinar Hoff er tydelig på at prisen er riktig.

– Hadde det ikke vært for han, så hadde ikke jeg levd. Han er en sann helt!

I dag var første gang alle var samlet etter hendelsen, og det ble et emosjonelt møte.

– En kan ikke si annet enn takk! Man blir totalt tom for ord, sier Knut-Are Winther.

I bakgrunnen for tildelingen, skriver Winther at han er overbevist om at de ikke ville overlevd ulykken dersom det ikke var for redningsmannens innsats.

Uten hans inngripen der og da, er vi overbevist om at vi ikke ville overlevd ulykken på grunn av brannen, røyken og varmen som oppsto etter eksplosjonen. Dette har vi i ettertid fått bekreftet av redningsmannskap og helsepersonell Knut-Are Winther i bakgrunnsdokumentet for tildelingen

Han benytter samtidig anledningen til å berømme helsevesenet.

– Vi ble fraktet til Sandnessjøen med ambulansehelikopter, og fikk akuttbehandling der. Deretter gikk det til St. Olavs for stabilisering, og så til Bergen.

Ble skadet selv

Begge mennene har i dag varige skader som følge av ulykken. Veltkamp ble selv skadet i hendelsen.

Statsforvalter Tom Cato Karlsen, som delte ut prisen, mener utmerkelsen viser at det bor noe ekstra i mennesker uansett hvor man kommer fra.

– Det heltemotet prismottakeren viste gjorde at de to overlevde. Han ble også ganske skadet selv.

– Det setter en ekstra spiss på det at en turist som tilfeldigvis var til stede, berger nordnorske liv, sier han.

I tillegg mottar også tre lokale personer diplom for å ha bidratt til å redde de to mennene.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Ikke Nordlands første helt

Også forrige gang gullmedaljen ble utdelt, var det en heltedåd fra Nordland som førte til tilsvarende medalje for Mohamed Dirshe.

Mannen i 20-årene hoppet da inn i et brennende hus i Svolvær og reddet livet til en da åtte år gammel gutt.

Siden 2003 har flere både fra Nordland og fra andre deler av landet mottatt påskjønnelse fra Carnegies Heltefond.

