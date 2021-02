Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

For å optimalisere sesongoppkjøringen varslet Bodø/Glimt i dag at de reiser til Marbella i Spania.

Der skal de i første omgang trene frem til 15. mars. Det skjer til tross for at UD fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt er kritisk.

– Det er ganske overraskende at de velger å reise. Det bryter med en nøkternhetsprofil som Glimt har hatt i mange år. De har dyrket et fellesskap som er ekstremt imponerende, sier han.

– Her gjør de ting som utfordrer mine begreper om fellesskapsforståelse. Veldig mange klubber kunne tenkt seg å gjøre det samme, men de må forholde seg til restriksjonene i Norge på grunn av smittesituasjonen.

Heller ikke Norsk Supporterallianse støtter Glimt.

Gjert Moldestad i Norsk Supporterallianse. Foto: Valentina Baisotti / NRK

– Vi mener norske klubber må følge anbefalingene som gis av myndighetene. Det gjelder både utenlandsreiser og andre regler, sier talsmann Gjert Moldestad til NRK.

– Her gjør Glimt noe de andre klubbene velger å ikke gjøre. De gir seg selv et fortrinn, fortsetter Moldestad.

– Nødvendig reise

Bodø/Glimt selv sier at de har avklart reisen med Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball og kommunale smittevernmyndigheter.

De mener også at reisen er strengt nødvendig og at klubben står overfor en sportslig svært viktig sesong med blant annet kvalifiseringskamper til Champions League.

– For Bodø/Glimts virksomhet, med tanke på det vi ønsker å prestere i løpet av 2021, så anser vi det som nødvendig, sier sport manager i Bodø/Glimt, Håvard Sakariassen.

De andre klubbene blir hjemme

NRK har vært i kontakt med 14 av de andre eliteserieklubbene. Ingen av dem skal reise ut av landet for å trene.

Molde, som allerede er ute og reiser i forbindelse med europacup, oppholder seg for øyeblikket i Benidorm. Der blir de frem til de reiser til Tyskland for å møte Hoffenheim torsdag denne uken, skriver Tidens Krav.

– Alle klubber har lyst til å forberede seg best mulig, men situasjonen er lik for alle. Man kan ikke gjøre alt man har lyst til. Dette får stå for Glimts regning, men jeg føler ikke Glimt trenger å skaffe seg konkurransefordeler på den måten. Champions League-argumentet kjøper jeg ikke, sier Saltvedt.

– Kan dette ødelegge omdømmet hos resten av klubbene og supporterne?

– Dette er åpenbart noe de andre klubbene ikke setter pris på. Alle føler de er i en umulig situasjon. Jeg skjønner Glimt sportslig, men dette er ikke som Molde, som må ut for å spille europacup. Dette er en treningsleir, og der går det en grense.

– Jeg tror ikke Glimts gode renommé er ødelagt, men de skaper kort vei til å fremstå som storklubb og ikke den sjarmerende akseladden som gjør alt riktig lenger.

– Gode og grundige vurderinger

Glimts opphold i Spania er i første omgang planlagt å vare til 15. mars, men klubben opplyser at den vil gjøre løpende vurderinger om å forlenge oppholdet «dersom det viser seg å være behov for dette».

Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune gir sin støtte til planene. Han mer enn antyder at det smittevernmessig er tryggere å oppholde seg i Spania enn i Bodø.

Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Bodø/Glimt har gjort gode og grundige vurderinger, og de har presentert en plan for gjennomføring av et slikt treningsopphold som ivaretar alle nødvendige hensyn til smittevern. Det å kunne dra til et sted og leve i slike isolerte omgivelser vil være den beste måten for klubben å unngå smitte, sier han i en uttalelse.

– Det er selvfølgelig viktig at de ved retur til Norge igjen følger de regler og retningslinjer som vil være på dette tidspunkt i forhold til testing og karantene, tilføyer Hagen.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund bekrefter overfor NTB at han er kjent med planene. Han opplyser at flere kan komme til å gjøre som Glimt.

– Jeg kjente selvsagt til det. Utgangspunktet er at det er krevende i Norge sånn som det er nå. Jeg skjønner veldig godt at lagene må forberede seg på en god måte til sesongstart og for enkelte lag da til europacup. Det er flere norske lag som vurderer det samme nå, men de reiser selvsagt innenfor smittevernreglene og har full respekt for innreisekarantene, men det er ingen bryter noen lovverk eller restriksjoner her, sier fotballtoppen til NTB.