Jan-Ivar og Kathrine leverer lokk til én av tre brusbokser i Europa

Én gang var aluminium dyrere enn gull, men det var før dagens fremstillingsprosess ble utviklet. Alcoa Mosjøen produserer 195 000 tonn flytende metall i tillegg til smelting av skrapmetall.

– Vi har omtrent 30 prosent av den europeiske markedsandelen når det gjelder leveranse til metall til bokslokk, forteller verkssjef Kathrine Næss i Alcoa Mosjøen.

3 av 10 brusbokslokk stammer altså fra Mosjøen i Nordland. Næss forklarer at det er en helt spesiell legering som må til for at brusen ikke kommer ut gjennom lokket.

– Men samtidig må legeringen være svak nok til at «klipsen» klarer å bryte gjennom bokslokket, sier Næss.

Én av tre slike brusbokslokk stammer fra Alcoa i Mosjøen. Foto: Andreas Trygstad / NRK

Bruker to prosent av Norges strømforbruk

– Vi kan aldri slå av bryteren på verket, prosessen går 24 timer i døgnet, syv dager i uken og har gjort det i 59 år, forteller Kathrine Næss.

Selv om Alcoa Mosjøen bruker 2 % av Norges totale strømforbruk er de blant verdens mest miljøvennlige aluminiumsprodusenter på grunn av stor tilgang til vannkraft.

En del av deres konkurrenter rundt i verden, særlig Kina, bruker mye kullkraft som fører til seks ganger mer Co₂-utslipp enn i Norge.

– Fra et globalt miljøperspektiv er det bedre for verden at vi produserer mye aluminium i Norge, fordi vi som forbrukere slutter aldri å etterspørre aluminium, den blir bare større hvert år, sier Kathrine.

DRØMMEJOBB: – Jeg ville ikke byttet den bort i det hele tatt, forteller Kathrine Næss. Foto: Yasmin Hadafow

Sammensetningen for å lage et tonn aluminium består av nesten to tonn aluminiumoksid som kommer fra bauksitt, ca. 0.5 tonn karbon og ekstremt store mengder med kraft. Dette smeltes sammen før det støpes i ulike former.

Øker andelen kvinner i industrien

Det er 90 % andel menn som jobber i aluminiumsverket. Med en veldig mannsdominert arbeidsplass, blir det stadig flere kvinnelige arbeidere.

– Vi tar inn mellom 180 og 200 sommervikarer hver sommer, og der er det veldig stor andel kvinner.

Og mytene som er knyttet til prosessindustrien om at det er tungt og hardt for det motsatte kjønn setter ikke en stopper for disse damene.

– Vi har utviklet oss veldig mye i løpet av de siste tiårene. Det her er en bransje for alle. Det er en fantastisk artig jobb, og jeg vil ikke byttet den bort i det hele tatt, forteller Kathrine.

