– Kabelen var ødelagt. Mye tyder på at dette ikke er et uhell, men en bevisst handling, sier forsker Anders Rødningsby ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til Forsvarets Forum.

Denne uka skal 90 organisasjoner og selskaper fra over 20 land delta på verdens største åpne jammetest på Andøya i Vesterålen.

Her skal aktørene teste hvordan deres egne tids- og navigasjonssystemer reagerer på såkalt jamming.

Målet er å finne sårbarheter og svakheter slik at selskapene kan bygge systemer som er enda mer robuste.

Andøya er valgt på grunn av stedets unike egenskaper – høye fjell som tillater utsending av forstyrrende signaler, uten at det får store konsekvenser for sivilsamfunnet.

Jammeutstyr plassert i fjellveggen over Bleik på Andøya. Oppsettet består av en mottaker, signalgenerator, forsterker, antenner og nødvendige kabler og strømtilførsel. Foto: David Jensen / Forsvarets forskningsinstitutt

Høyt opp i fjellveggen over Bleik har Forsvarets forskningsinstitutt plassert jammeutstyr.

Mellom de ulike komponentene er det lagt opp fiberkabler mellom antennene som er utplassert på fjellet.

Under en test søndag morgen oppdaget Anders Rødningsby og kollegene at de ikke hadde signal.

Da de kom opp til jammeren fikk de seg en utrivelig overraskelse.

Kabelen var kuttet rett av og var ødelagt.

– Kabelen lå ikke lett tilgjengelig, så vi ble litt mistenksomme. Men vi vet ikke hva som har skjedd annet at det ikke ser ut som et uhell, sier forskningsleder Tonje Arnesen ved FFI.

Nå er kabelen byttet ut og flyttet til et sted som er mindre tilgjengelig.

FFI er nå i dialog med politiet om bruddet på kabelen, opplyser Arnesen til NRK.

Bare noen dager etter at jammeutstyret var rigget opp, er en av fiberkablene ødelagt. Foto: Anders Rødningsby / FFI

Flyplasser har vært slått ut

I Norge er det Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nkom som overvåker signaler. De opplever daglig at GPS-signalene forstyrres av blokkering, såkalt jamming.

Forsvarets forskningsinstitutt forklarer jamming slik:

Se for deg at du er ute og kjører på Smøla en fredag kveld. Plutselig sier GPS-kartet i bilen din at du befinner deg i Haparanda og at det er mandag morgen.

Dette kan være resultatet hvis noen tukler med satellittsignalet der du befinner deg.

Eksempelet over er uskyldig nok. Men konsekvensene av slike hendelser kan være alvorlige.

Hva er jamming og spoofing? Det skilles mellom tilsiktede og utilsiktede forstyrrelser av GNSS signaler (Global navigation satellite system)

Utilsiktede forstyrrelser kan blant annet skyldes feil på elektronisk utstyr, eller solaktivitet.

Bevisste handlinger for å forstyrre GNSS-signaler kan deles inn i jamming, spoofing og meaconing.

Jamming: Å sende ut støy i samme frekvens som satellittene eller kommunikasjonsutstyret bruker. Dette kan gjøres mer eller mindre smart ved for eksempel å begrense båndbredde og effekt.

Å sende ut støy i samme frekvens som satellittene eller kommunikasjonsutstyret bruker. Dette kan gjøres mer eller mindre smart ved for eksempel å begrense båndbredde og effekt. Spoofing (narring/villeding): Her sender du ut signaler som ligner signalene fra de ekte satellittene, men som gjør at din mottager plutselig tror den er på et annet sted til en annen tid. Du kan dalure noen til å tro at målet de har valgt ut ligger et helt annet sted enn det faktisk gjør.

(narring/villeding): Her sender du ut signaler som ligner signalene fra de ekte satellittene, men som gjør at din mottager plutselig tror den er på et annet sted til en annen tid. Du kan dalure noen til å tro at målet de har valgt ut ligger et helt annet sted enn det faktisk gjør. Meaconing: Her tar du imot de ekte satellittsignaleneog stråler dem ut til en annen tid og på et annet sted. Da vil du også få en spoofing-effekt. – for eksempel at alle mottagere innenfor et område tror de er på samme sted. Kilde: Forsvarets forskningsinstitutt

Hele flyplasser har blitt slått ut av små jammere. Det finnes eksempler på at redningshelikoptre ikke har kunnet lande på grunn av signalforstyrrelser.

i Finnmark skjer frekvensforstyrrelser nærmest daglig. Nylig ble et SAS-fly utsatt for spoofing-angrep og GPS-forstyrrelser blir et stadig større problem ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

De røde feltene på kartet over Øst-Finnmark viser høy aktivitet av GPS-forstyrrelse siste dag i juni i år. Foto: gpsjam.org

Slike hendelser er en viktig årsak til at det er så viktig med jammetester.

I Russland er de fleste mobilbasestasjoner utstyr med jammeutstyr. Antallet forstyrrelser har økt voldsomt siden Russlands invasjon i Ukraina i 2022. Derfor har norske myndigheter noe å lære, ifølge FFI.

– Det gjøres ekstremt mye bra forskning og utvikling i forbindelse med øvelsen. I tillegg er det viktig for aktørene å møtes for å teste sårbarheten i tids- og navigasjonssystemer, sier Arnesen.

Jammetesten foregår for tredje år på rad på Bleik på Andøya. Her Anders Rødningsby, sjefforsker i Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Foto: John Inge Johansen / NRK

Professor: – Vil skremme

Professor Njord Wegge ved Forsvarets høgskole har jobbet mye med såkalte gråsonetrusler, som også omtales som hybridtrusler.

At ødeleggelsen har skjedd med såpass utilgjengelige fiberkabler høyt oppe i et fjell neppe er tilfeldig, mener han.

– Det er selvsagt vanskelig å være skråsikker. Før man har konkrete bevis kan man ikke utelukke hærverk. Men det virker som en ganske klar villet handling, som kan være utført av utenlandske aktører for å signalisere og skremme.

Njord Wegge er professor i statsvitenskap på Forsvarets høgskole Krigsskolen og professor II ved UiT. Foto: NUPI

I sommer advarte PST mot økt interesse for Andøya fra fremmede etterretningsinteresser.

Andøya venter stor aktivitet på forsvar og romfart, og vil ha behov for internasjonal rekruttering. Området blir en nasjonal hovedbase for langtrekkende droner og permanent base for mottak av allierte styrker.

PST har derfor bedt kommunen iverksette nødvendige tiltak mot spionasje.

– Akkurat nå er det mange relevante aktører fra forsvarssektoren på Andøya. Det er en interessant målgruppe, sier han.

Wegge forteller at utenlandske aktører gjerne opererer i en gråsone hvor det har vært usikkert hvorvidt en ødeleggelse skyldes en villet handling eller et uhell.

Om Jammetest 2024 Jammetest er verdens største åpne arena hvor industri, brukere og myndigheter kan delta i jamming og spoofingtester under virkelige forhold og i samarbeid med norske myndigheter.

Arrangørene bak Jammetest er Statens vegvesen, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Forsvarets forskningsinstitutt, Justervesenet, Norsk Romsenter, Statens kartverk og Testnor.

Årets test vil foregå i tidsrommet 9.-13. September. Publikum vil kunne oppleve tidsbegrenset påvirkning av GNSS-tjenester lokalt på Andøya i perioden testingen gjennomføres. Innbyggerne og andre som kan bli berørt er varslet. Kilde: Testnor

– Det er ikke krigføring, men kartlegging. Essensen med slike aksjoner er at det skal oppstå tvil. Man kan kanskje se at det er gjort med vilje. Derfor er det nærliggende å tenke at det er en illustrasjon av at man følger med,

Den unike beliggenheten på Andøya tillater testing i «open air», som ikke ville vært mulig andre steder i Europa. Foto: Vilde Bratland Eriksen / NRK

Slik aktivitet har økt etter fullskalainvasjonen av Ukraina, ifølge professoren.

– Dette gjelder hele grensa mot Nato. Som nå er Finland, de baltiske statene og Polen. En veldig gjengs opplevelse er at Russland er villig til å ta mer risiko.

– Det vi vet ganske sikkert, er at særlig Russland har vært veldig aktive og kartlegger kritisk infrastruktur, sier Wegge.