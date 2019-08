Jakter på to personer etter ran

Det har vært et ran på et hotell i Bodø sentrum. Politiet leter etter en mann og ei kvinne som skal være i alderen 20-25 år. Operasjonsleder Veronika Nylund sier til NRK at de to har hatt et våpen som de har trua med. Politiet er ellers sparsom med opplysninger av hensyn til etterforskninga. Politiet fikk melding om ranet klokka 04. De ønsker tips fra publikum på 02800.