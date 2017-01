Ja til konsekvensutredning i Lofoten bekymrer ordfører

– Magefølelsen akkurat nå er ikke særlig god. Jeg synes lite om at de velger å stenge de andre og lar Nordland 6 forbli åpent. Det er i dét området de virkelig gode fiskeplassene for lofotfiskerne finnes, forteller Andreassen til NRK.

Det har i lang tid vært diskusjon om hvorvidt det skal åpnes for oljeboring i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Mandag kveld ble det imidlertid klart at Ap ble i sentralstyret enige om et nytt forslag i partiprogrammet: å verne mer.

To av tre området skal ikke lenger konsekvensutredes. Dermed er det kun Nordland 6 som fortsatt skal konsekvensutredes.

Det gjør ordfører Tor-Arne Andreassen i Røst kommune spektisk.

Håper fiskerinæringa blir hørt

Det var først under innslaget på Dagsrevyen mandag at Andreassen fikk vite om partiets nye forslag.

– Jeg visste at det var snakk om et kompromiss, men det hele kom litt brått på. Det er ikke annet å gjøre enn å se hva det virkelig innebærer, og avvente hvilke tanker og restriksjoner de har.

SKEPTISK: Ap-ordfører i Røst kommune, Tor-Arne Andreassen synes det hele er bekymringsverdig, men skal sette seg bedre inn i situasjonen.

For selv om han synes det er bekymringsverdig at området på sydspissen av Lofoten kan bli utsatt, håper han at rådene fra fiskerinæringa i fremtiden blir hørt.

– Vi må ikke grave oss helt ned heller. Det er positivt at de andre delene er vernet, men hvorfor kan ikke Nordland 6 få være i fred? Jeg går ut fra at de tar imot råd fra fiskerinæringa og at utfallet blir til det best mulige for alle, sier Andreassen.

Med hyppig teknologiutvikling ser Andreassen for seg at det fremover kan bli mulig å samkjøre fiskenæring og oljeutredning.

– Fornuftig løsning

Flere parti uttalte seg mandag kveld om det nye forslaget, blant dem Høyre, Venstre og SV. Høyre mener Ap vender oljenæringen ryggen, mens Venstre mener de burde sørge for varig vern av alle de sårbare havområdene.

Mona Fageraas, som er Nordland SVs førstekandidat til stortingsvalget i høst utrykker stor skuffelse over Aps kompromiss.

– Jeg kan ikke skjønne at motstanderne i Ap er fornøyd med kompromisset. Dette er ingen seier for hverken miljøbevegelsen, fiskerinæringa eller turistnæringa. Jeg er livredd at merkevaren Lofoten har bygget opp over år skal bli ødelagt dersom det åpnes, sier Fageraas til NRK.

Leder for Nordland Arbeiderparti Bjørnar Skjæran har vært tett på forhandlingene sier seg godt fornøyd med kompromisset som skal behandles på Arbeiderpartiets landsmøte i april.

FORNUFTIG LØSNING: Leder av Nordland Arbeiderparti Bjørnar Skjæran mener partiet har funnet en fornuftig løsning. Foto: Kari Skeie / NRK

– Jeg mener vi har funnet en fornuftig løsning. Det er godt balansert, det ivaretar både bruk og vern på en måte som faller inn i Aps tradisjon. Store deler av Nordland 6 var konsekvensutredet for over tjue år siden. De er ikke åpnet, så en konsekvensutredning er et forsøk på finne ut om det er mulig og ønskelig, sier Skjæran.