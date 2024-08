Turister fra hele verden strømmer til Lofoten for å se nærmere på hva øygruppa har å tilby.

Fenomener nordmenn kanskje ikke ofrer en tanke, blir fascinerende for turistene.

– Folk kjører veldig pent på veiene her, sammenlignet med Italia. Kanskje det er derfor det ikke trengs like mye politi her?

Hun og søsteren er på bilferie i Lofoten og har kjørt fra Tromsø til Henningsvær. Og det er spesielt en ting de har merket seg.

De har ikke sett en eneste politibil, verken på veiene eller stedene de har besøkt underveis.

– I nord er dere kanskje mer siviliserte. I Italia er det mer vandalisme.

Det tolker de italienske søstrene som at Norge er et åpent og varmt samfunn.

– Hvor er dere om vinteren?

Turistinformasjonen i Svolvær prøver etter beste evne å svare på spørsmål fra de tilreisende.

Enkelte spørsmål er av det oppsiktsvekkende slaget.

– Det mest sjokkerende jeg har hørt, må være at noen turister ikke tror vi bor i Lofoten. At vi kommer hit for turismen, og egentlig bor et annet sted om vinteren. Vi må presisere at det faktisk er skoler og barnehager her, humrer turistinformatør, Ingvild Laustad.

Språklige misforståelser eller urealistiske forventninger kan gjøre at de ansatte ofte må trekke på smilebåndet.

Søstrene fra Italia reagerer på at hus står fritt uten gjerder og overvåkningskamera i Lofoten Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Spør om midnattssolen

Men en klassiker går aldri av moten.

Det er jo dem som ikke forstår dette med midnattssolen, som man i Lofoten kan se fra omtrent 27. mai og fram til 17. juli.

– Hvordan kan det være lyst hele natten om sommeren?

– Da må vi til å forklare, sier Laustad.

Så er det dem som lurer på om midnattssola er den samme sola som vi ser til vanlig.

– Da må vi jo bare le litt, forteller Laustads kollega Amanda Martin.

– I går hadde jeg en som lurte på hvordan han kom seg til Lofoten. Og en annen som lurte på om jeg kunne peke ut hvor elgen var akkurat nå.

Sakrisøy er ei lita øy og et fiskevær mellom Reine og Hamnøy i Moskenes kommune i Lofoten. Foto: Geir Svendsen

Samler på gullkorn

Laustad og Martin har samlet rare og morsomme spørsmål de har fått fra turistene denne sommeren.

1. Hvor er isbjørnen i Lofoten?

2. Er midnattssolen en annen sol?

3. Har dere alle gps-koordinatene for hvor man kan parkere gratis?

4. Hvor kan man gå på ski om sommeren?

Laustad forteller at etter ti år på turistinformasjonen blir hun ikke overrasket lenger.

– Jeg har kanskje blitt litt herdet, sier hun.

Hvordan folk bor i Lofoten overrasker også søstrene fra Italia.

– Husene og hagene deres er ikke gjerdet inn. I Italia er alle hus gjerdet inne og kameraovervåket. Tråkker du over risikerer du å bli anmeldt, sier Giulia.

Omgivelsene overrasker også.

– Fjellene går rett ned i havet her. Det er veldig vakkert, legger Emma til.

Moskenes i Lofoten. Foto: Kasper Holgersen / NRK

Sjokkerte over varmen

Med en ferie lagt nord for Polarsirkelen, forbereder turister seg gjerne for kaldt vær. Men med sjokkvarmen i Nord-Norge har dunjakkene blitt liggende i kofferten.

– Vi hadde gjorde oss klar for vinteren, ler Alena fra Tsjekkia.

Hun og Roman har kjørt den ombygde varebilen sin fra Tsjekkia til Lofoten. I bagasjen har de varme jakker.

– Har dere brukt noe av de varme klærne?

– Nei! Jeg har fortsatt flipflopper, ler Roman

– Dette er jo ikke normalt, det bør være litt kaldere. Ikke for oss, men for miljøet, legger Alena til.

Alena og Roman fortrekker litt kaldere klima. Så langt har flipfloppene holdt seg på beina. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Varmen er også en gjenganger i turistinformasjonen.

– Det er nok flere som forventer kaldere temperaturer når de ferierer i Arktis, og har pakket for minusgrader, forteller Laustad.

Sliter mest med transport

Selv om turistinformasjonen får en del overraskende spørsmål, går det meste av tiden til hjelp av billettkjøp.

– Mange forstår ikke buss eller fergeruter. Det kan jeg forstå veldig godt. Skal de bestille billett, står det jo kun på norsk i appen.

Laustad mener bruk av app også gir en del forsinkelser på bussen.

– De skal helst betale billett i appen, og er ikke det gjort når de står med bussjåføren, blir det fort forsinkelser.

Søker det unike

Førsteamanuensis Ingeborg Nordbø ved Universitetet i Sørøst-Norge, og har doktorgrad i reiseliv.

Hun forteller hvem den typiske utenlandske turisten er.

– Det er med utenlandske turister som oss nordmenn at når man har ferie så vil man gjerne oppleve det motsatte av det man har i hverdagen.

– Mange av turistene som besøker Norge kommer fra tett befolkede områder og da vil de gjerne oppleve vill norsk natur.

Hun forteller at det som «selger» er spesielt de store, unike naturopplevelsene vi har i Norge.

Som midnattssol, nordlys, fjell, fjordlandskap, isbreer, kyst og hav.

– Norge har verdens nest lengste kyststripe og mange kommer fra områder som Tyskland, med lite kyst.

– Mennesker fungerer på den måten at vi har en bucket list over ting man vil se. Og en av de viktigste kanalene for inspirasjon er gjennom venner og kjente og sosiale medier. Har en venn eller en kollega vært i Lofoten, vil man gjerne dit.

– Og så kan vi ikke komme bort fra at kronekursen er på et historisk lavt nivå, som gjør at det å reise til Norge er blitt en mulighet flere har råd til.