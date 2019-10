Italienerne elsker norsk tørrfisk, men nye matvaner kan true eksporten

I den lille italienske byen Sandrigo har 60 000 italienere de siste ukene feiret og hyllet den norske tørrfisken. Den årlige tørrfiskfestivalen er verdens største og en av flere i Italia.

Italienerne er så glad i den norske tørrfisken at den regnes som én av fem nasjonalretter, den har også sitt eget frimerke og sin egen ridderordning, ifølge Norges Sjømatråd.

Men selv om tørrfisken i år har oppnådd rekordpriser, er det mørke skyer i horisonten.

Italia er det absolutt viktigste markedet for norsk tørrfisk, men salget går ned.

Årsaken er at unge italienere ikke er like begeistret som sine foreldre og besteforeldre. Det sier Norges Sjømatråd sin fiskeriutsending til Italia, Trym Eidem Gundersen.

– Unge italienere har liten tid og kunnskap om å tilberede tørrfisken. Det er som regel mor eller bestemor som står for tørrfiskmiddagen. I tillegg er råvaren mest tilgjengelig i fiskebutikker og i mindre grad på supermarkeder der de unge handler. På sikt kan det bety at andelen italienere som lager, kjøper og spiser tørrfisk blir stadig mindre.

Trym Eidem Gundersen i Norges Sjømatråd er fiskeriutsending til Italia. Under tørrfiskfestivalen i Sandrigo ble han i år slått til tørrfiskridder. Foto: Norges sjømatråd

Tørrfisk med lakris

Under tørrfiskfestivalen i Sandrigo hadde derfor Norges sjømatråd et ekstra fokus på unge italienere. Eidem Gundersen forteller at de samarbeider med flere italienske kokker om å utvikle lettlagde retter med en moderne twist.

– For å få med den yngre generasjonen har vi i tillegg arrangert kokkekonkurranse for yngre kokker og kåret en ung, lovende juniorambassadør. Han stakk av med seieren med sin tørrfiskrett med lakris, forteller Eidem Gundersen.

All tørrfisken som italienere spiser kommer fra Norge. Fra Nord-Norge eksporteres det årlig om lag 2500 tonn tørrfisk av skrei til en verdi av rundt 450 millioner kroner. Det meste kommer fra de ytterste kommunene i Lofoten; Værøy, Røst og Moskenes.

Eksporten har pågått i flere hundre år og tørrfisken regnes som Norges eldste eksportvare.

60 000 mennesker er innom tørrfiskfestivalen i den italienske byen Sandrigo. Høydepunktet er prosesjonen gjennom byen der det flagges med både norske og italienske flagg. Foto: Norges sjømatråd

Tror den nedadgående trenden kan snus

Ifølge Norges sjømatråd viser eksporten av norsk tørrfisk til Italia en sakte nedadgående trend. I fjor kjøpte italienerne 2 374 tonn tørrfisk fra Norge. Det er blant de dårligste årene etter krigen. Samtidig kan de norske tørrfiskprodusentene glede seg over at italienrne betaler godt.

Selv om unge italienere spiser mindre tørrfisk, har Eidem Gundersen tro på at trenden kan snus. Italienere flest er opptatt av familiens mattradisjoner og at maten skal være sunn og bærekraftig. I dette bildet passer tørrfisken rett inn.

– I tillegg ser vi at det stadig utvikles nye tørrfiskprodukter som er lettlagde og gryteklare. Det gjør tørrfisken raskere og enklere å lage for unge mennesker i farta mellom barn, jobb og hverdagsstress. Sammen med tørrfisknæringen jobber vi også for å få produktene mer tilgjengelige i dagligvarehandelen.

Gryteklare tørrfiskretter i butikkhyllene skal få flere unge italienere til å spise tørrfisk. Foto: Norges sjømatråd