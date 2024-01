– Vi ser er at isen bygger seg opp i elva, sier Tom Johannessen, avdelingsdirektør teknisk avdeling Saltdal kommune.

Tjukke isdannelser hindrer vannet fra Tverrelva i å strømme gjennom en veikuvert under Gammelveien.

Det gjør at vannet finner andre veier utover jordet i nærheten.

– Det går ut over de som har hester og utstyr stående som må flyttes. Vannet nærmer seg bygningsmasse og en låve som står på stedet.

Det er kalde temperaturer som gjør at flere lag med is har bygget seg opp tidligere i vinter.

I Nordland er det meldt opp i stiv og periodevis sterk kuling utsatte steder onsdag.

Har bygget seg opp is

– Vi hadde en periode med mildvær, nedbør og regnvær. Det er gått over til en ny kuldeperiode.

Han har vært på befaring langs elva onsdag morgen og sier at det har bygget seg opp tjukke ismasser i elva som hindrer vanngjennomstrømming.

– Når tilsiget kommer vil det hope seg opp og spre seg ut over bakover og finne andre vannveier. Vi ser at det er en liten vannføring.

Han sier man kan definere det som en slags ispropp.

– Vannet renner, men det renner ikke unna godt nok.

Må flytte hestene

Det som skjer videre er at de som har hestene og gårdsbruket må flytte hestene i bakkant av sitt bruke i høyreliggende område for at de ikke skal bli videre berørt av vannmassene som kommer.

– Nå har vi i dag vært i kontakt med Nordland Fylkeskommune. De skal sende sine representanter opp hit. De har med seg en drone som de skal filme elva og elveløpet, sier Johannessen.

– Hva kan dere gjøre for å fikse dette?

– Det må egentlig være å prøve å åpne vannveiene i kulverten for å bedre vannføringen. Men da må man ha litt tyngre maskiner som en gravemaskin og lignende for å kunne åpne opp.

Han seier det vil bli gjort en vurdering av de som kommer og tar befaringen.

Fylkeskommunen: – Ser ikke noen fare

Kontrollingeniør i Nordland fylkeskommune, Kenneth Bruun har vært på befaring ved Tverrelva onsdag og sier de har sendt maskiner som skal grave opp isen på inn- og utløpet på kulverten.

– Slik at det blir fritt leie for vannet.

Foreløpig har vannet ikke fått noen konsekvenser for Gammelveien som går mot Vensmoen og Røkland.

– Det kan få konsekvenser om vi ikke gjør tiltak, men foreløpig så ser vi ikke noen fare, sier Bruun.